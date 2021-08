Bảo Lộc: Xử phạt nhiều tài xế xe tải vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Chiều 4/8, Thượng tá Đậu Xuân Bảo - Phó trưởng Công an TP Bảo Lộc cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố và công an các phường, xã đã phát hiện 4 trường hợp tài xế xe tải vận chuyển hàng hóa vi phạm các quy định phòng chống dịch.

Cảnh sát giao thông Công an TP Bảo Lộc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển hàng hóa đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn

Các tài xế này điều khiển xe tải vận hàng hóa từ các huyện của tỉnh Đồng Nai về TP Bảo Lộc nhưng không khai báo y tế và không chấp hành vào khu lưu trú dành cho tài xế xe tải đã được TP Bảo Lộc thành lập trên địa bàn.

Cơ quan công an phối hợp UBND các xã, phường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 tài xế này về hành vi vi phạm “không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sở để trình UBND TP Bảo Lộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; đồng thời, triển khai các biện pháp yêu cầu các tài xế nói trên chấp hành vào khu lưu trú tại Bến xe Đức Long theo quy định.

Hiện tại, TP Bảo Lộc đã thành lập 2 khu lưu trú cho tài xế vận chuyển hàng hóa đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19 tại Bến xe Đức Long (phường Lộc Sơn) và Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng cơ sở 2 tạiphường Lộc Phát, với hơn 200 chỗ ở lưu trú.

Theo Thượng tá Đậu Xuân Bảo - Phó trưởng Công an TP Bảo Lộc, để đảm bảo công tác kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19, đơn vị đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự và công an các xã, phường tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển hàng hóa. Theo đó, tất cả các xe tải vận chuyển hàng hóa phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “một cung đường, hai điểm đến” đảm bảo công tác phòng chống dịch. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Theo ông Đoàn Kim Đình - Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và địa phương để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liện các phương án, biện pháp phòng chống dịch. Mọi hành vi vi phạm các quy định phòng chống dịch sẽ bị xứ lý nghiêm theo quy định.

HẢI ĐƯỜNG