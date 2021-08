Đà Lạt tăng cường phòng ngừa tội phạm gây rối trật tự công cộng

(LĐ online) - UBND TP Đà Lạt có văn bản gửi các đơn vị, địa phương về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm về gây rối trật tự công cộng.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2021, Viện KSND TP Đà Lạt đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 10 vụ/31 bị can về tội gây rối trật tự công cộng (tăng 8 vụ/20 bị can so với cùng kỳ). Theo đánh giá của UBND TP Đà Lạt, loại tội pham nêu trên không chỉ tăng về số lượng mà còn diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng tập trung đông người, mang tính ổ nhóm, sử dụng hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, tuýt sắt... để đánh gây thương tích cho người khác, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Để góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, UBND TP Đà Lạt đã phê bình Công an Phường 1 và UBND Phường 8 trong việc phối hợp chưa tốt với cơ quan tiến hành tố tụng xử lý về tội gây rối trật tự công cộng.

Nhằm phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm về gây rối trật tự công cộng,

UBND TP Đà Lạt giao Công an thành phố khẩn trương chấn chỉnh công an các phường, xã nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận định, đánh giá đúng mức độ hành vi phạm tội của các đối tượng vi phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

Yêu cầu Công an TP Đà Lạt và UBND các phường, xã cùng Công an địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sư lãnh đạo cũa Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”, Kế hoạch số 5622/KH-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng trong việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021” và nâng cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm hại tới trật tự công cộng.

C.THÀNH