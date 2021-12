Bảo Lâm: Bắt quả tang 3 đối tượng tàng trữ, vận chuyển gần 90 kg pháo lậu

(LĐ online) - Ngày 18/12, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn A. (28 tuổi), Đinh Song L. (22 tuổi) cùng ngụ tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm và Phạm Tuấn A. (26 tuổi, ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ, vận chuyển pháo nổ nhập lậu trái phép”.

3 đối tượng Nguyễn Văn A., Đinh Song L. và Phạm Tuấn A. cùng tang vật tại cơ quan công an

Trước đó, vào chiều 17/12, sau nhiều ngày ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội dịp cuối năm 2021, Đội Cảnh sát Kinh tế và Đội Quản lý hành chính Công an huyện Bảo Lâm phối hợp cùng Công an xã Lộc An mật phục kiểm tra xe ô tô con mang biển số TP Hồ Chí Minh với nghi vấn chở pháo lậu. Chiếc xe nói trên do Nguyễn Văn A. điều khiển chở theo Phạm Tuấn A. Kiểm tra xe ô tô, công an phát hiện trên xe có 6 hộp pháo hoa nổ nhập lậu.

Qua đấu tranh của công an, 2 đối tượng khai nhận số pháo nói trên được các đối tượng vận chuyển đi tiêu thụ để kiếm lời. Trong đó, riêng Nguyễn Văn A. khai nhận đang thực hiện hành vi mua bán pháo lậu cùng Đinh Song L. ngụ tại xã Lộc Thành. Từ lời khai của 2 đối tượng, cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Lâm phối hợp cùng Công an xã Lộc Thành tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của A. và L. tại Thôn 12 (xã Lộc Thành). Qua khám xét, cơ quan công an phát hiện tại nơi ở A. đang tàng trữ 9 hộp pháo hoa nổ; tại nơi ở của L. đang tàng trữ 40 hộp pháo hoa. Như vậy, tổng số pháo hoa nhập lậu của 3 đối tượng được cơ quan công an huyện Bảo Lâm thu giữ là 58 hộp, với tổng trọng lượng 87,6 kg.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với 3 đối tượng A., L. và Tuấn A; đồng thời, lập biên bản niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Đây là một trong những chiến công của đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của lực lượng Công an huyện Bảo Lâm.

HẢI ĐƯỜNG