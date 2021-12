Thu giữ khoảng 500 lít nghi chất cấm trong nông nghiệp không rõ nguồn gốc

(LĐ online) - Thông tin Công an huyện Đức Trọng cho biết, qua công tác quản lý đối tượng nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật Thuận Thu (thôn Tân Hiệp, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng) do ông Nguyễn Văn Thuận làm chủ.

Kiểm tra, thu giữ số hóa chất không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Đức Trọng phát hiện 24 thùng giấy với tổng cộng 593 chai thuốc bảo vệ thực vật, có thể tích khoảng 500 lít nghi mang hoạt chất cấm paraquat và 2,4 d. Đây là những hoạt chất đã loại bỏ theo Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV ngày 8/2/2017 quy định không được buôn bán, sử dụng, tàng trữ và kinh doanh. Số hàng hóa trên của bà Phạm Thị Ái Thu (vợ của ông Thuận) mua về bán kiếm lời.

Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Đức Trọng đã lập biên bản ghi nhận sự viện, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên đưa về trụ sở Công an huyện để tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

NHẬT MINH