Bảo Lộc: Bắt nhân viên giao hàng đột nhập nhà dân lấy trộm 200 triệu đồng

(LĐ online) - Chiều 16/12, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Chu Văn Minh (24 tuổi, ngụ tại xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong ngày, cơ quan điều tra cũng đã áp giải Minh tiến hành dựng lại hiện trường vụ trộm để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Chu Văn Minh bị công an áp giải dựng lại hiện trường đột nhập nhà chị Hạnh lấy trộm số tiền 200 triệu đồng

Theo điều tra của công an, Chu Văn Minh là nhân viên giao hàng đang làm việc cho một đơn vị trên địa bàn TP Bảo Lộc. Trong lúc đi giao hàng cho khách, Minh đã quan sát sơ hở của người dân rồi lên kế hoạch đột nhập trộm cắp tài sản.

Ngày 29/11, Công an TP Bảo Lộc tiếp nhận tin báo từ chị Ninh Thị Hồng Hạnh (ngụ tại xã Lộc Thanh) bị kẻ gian đột nhập nhà lấy trộm số tiền 200 triệu đồng cất trong tủ quần áo. Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự triển khai các biện pháp điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ trộm. Qua sàng lọc nhiều đối tượng, Chu Văn Minh là đối tượng khả nghi được các trinh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc đưa vào tầm ngắm.

Ngày 11/12, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Chu Văn Minh tiếp tục cưa song sắt cửa sổ một nhà dân trên đường Lý Thái Tổ (xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) lấy trộm 2 máy tính xách tay và 1 điện thoại di động. Từ tin tố giác của người dân và những bằng chứng thu thập được, ngày 15/12, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Chu Văn Minh.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Chu Văn Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Số tiền 200 triệu đồng trộm tại nhà chị Hạnh, Minh đã dùng trả nợ và tiêu xài hết.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG