Đà Lạt: Thu giữ hơn 2,5 tấn hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc

(LĐ online) - Hơn 2,5 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất sứ đang được Công an TP Đà Lạt tạm giữ từ 3 vụ kiểm tra phát hiện để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Lạt kiểm kê số hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 ngày 29/12, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Lạt tiến hành kiểm tra tại bãi tập kết hàng hóa trên đường Hùng Vương (Phường 11, TP Đà Lạt) phát hiện 1 xe ô tô do tài xế T.N.P (trú tại Nam Hồ, Phường 11, TP Đà Lạt) điều khiển đang dừng để bốc dỡ hàng hóa. Kiểm tra thực tế trên xe chở khoảng 1 tấn hàng hóa bánh kẹo có dán mác nhãn nước ngoài. Tuy nhiên, tài xế P. không xuất trình được hoá đơn chứng từ của số hàng hóa này. Tài xế P. cho biết anh vận chuyển số hàng hóa này từ TP Hà Nội vào TP Đà Lạt và các huyện lân cân để tiêu thụ.

Tiếp đó, vào lúc 19 giờ cùng ngày, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Lạt phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm ra hoạt động kinh doanh tại hộ kinh doanh thuộc địa chỉ Khu quy hoạch Hoàng Văn Thụ (Phường 4, TP Đà Lạt) do ông N.V.L làm chủ cơ sở. Qua kiểm tra đã phát hiện và thu giữ 575 kg hàng thực phẩm sấy khô, dẻo. Tuy nhiên, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa trên và chưa xuất trình được hồ sơ pháp lý về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 30/12, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Lạt tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại đường Nguyễn Công Trứ (Phường 2, TP Đà Lạt) do bà N.T.C.T là chủ. Qua kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Lực lượng chức năng cũng phát hiện và thu giữ gần 1 tấn hàng thực phẩm sấy khô, dẻo mà cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

ĐAM TRỌNG