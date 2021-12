Đam Rông: Liên tiếp phá nhiều vụ án trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm

(LĐ online) - Sáng 31/12, Công an huyện Đam Rông cho biết: Những ngày qua, đơn vị đã đồng loạt ra quân trấn áp các loại tội phạm nằm trong kế hoạch thực hiện đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân.

Tang vật và 2 đối tượng vận chuyển trái phép ma tuý bị bắt ngày 30/12

Gần đây nhất, vào chiều ngày 30/12, qua công tác trinh sát, lực lượng cảnh sát điều tra Công an huyện Đam Rông phối hợp với Công an xã Đạ K’nàng và Công an xã Phi Liêng liên tiếp bắt giữ 2 vụ/ 4 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nông Văn Huy (21 tuổi), Lê Đức Mạnh (22 tuổi), Vi Văn Mong (31 tuổi), đều trú tại tỉnh Đắk Nông và Nông Văn Phú (38 tuổi, trú xã Đạ R’Sal, huyện Đam Rông). Tang vật thu giữ trong 2 vụ việc là 24 tép heroin do các đối tượng mua từ Lâm Hà mang về địa phương với mục đích sử dụng. Các đối tượng bị bắt giữ đều nghiện ma túy, nằm trong diện theo dõi, quản lý của Công an huyện.

Trong thời gian từ khi phát động thực hiện đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát điều tra luôn là lực lượng đi đầu, nòng cốt trong công tác đấu tranh trực diện với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Từ đầu đợt ra quân đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra đã chủ công phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an huyện và công an các xã lập nhiều thành tích nổi bật như: Bắt giữ 4 vụ/ 7 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy trái phép; 2 vụ/3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ; 2 vụ/ 12 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc…

Thượng tá Trần Văn Trà – Trưởng Công an huyện Đam Rông trao thưởng nóng tập thể Đội Cảnh sát điều tra vì đã có những thành tích nổi bật trong công tác

Ngoài ra, còn thực hiện các kế hoạch như kiểm tra xử lý triệt để các hoạt động khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn, xử lý nhanh nhiều vụ án, nhất là các vụ án nổi cộm trên địa bàn. Từ đó góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự để bà con nhân dân yên tâm sản xuất và chuẩn bị đón tết.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của lực lượng cảnh sát điều tra Công an huyện, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát điều tra (31/12/1951 – 31/12/2021), sáng 31/12, Thượng tá Trần Văn Trà – Trưởng Công an huyện Đam Rông tặng hoa chúc mừng và quyết định trao thưởng nóng cho tập thể Đội Cảnh sát điều tra vì đã có những thành tích nổi bật trong công tác.

C.THÀNH - N.NGÀ