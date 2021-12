Khắc phục tình trạng chậm trả căn cước công dân

Thời gian qua, Cổng TTĐT Chính phủ nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân về việc chậm được trả thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Điều này khiến cho người dân gặp một số khó khăn trong việc thực hiện các giao dịch cá nhân.

Tạo trang thông tin hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết vướng mắc cho công dân trong việc cấp CCCD và đăng ký cư trú tại website dancuquocgia.mps.gov.vn và fanpage Facebook

Trao đổi với phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ về vấn đề này, Bộ Công an cho biết, thời gian vừa qua Bộ Công an đã tổ chức chiến dịch thu nhận hồ sơ sơ cấp CCCD gắn chip trên toàn quốc. Trong thời gian rất ngắn đã xử lý, in và trả 50 triệu thẻ CCCD đến Công an các đơn vị địa phương để trả đến tay công dân. Giai đoạn tới, Bộ Công an tiếp tục thu nhận và cấp thẻ CCCD cho công dân trên 14 tuổi trên toàn quốc.

Nhiều người dân hiện nay chưa nhận được thẻ CCCD gắn chíp do một số nguyên nhân chính như sau:

- Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian nên Công an các đơn vị, địa phương tập trung phòng, chống dịch dẫn tới chậm trả thẻ cho công dân.

- Với tình hình dân cư biến động liên tục, phức tạp, lịch sử quản lý giấy tờ thủ tục giấy còn nhiều bất cập dẫn đến các giấy tờ tùy thân của công dân mâu thuẫn, sai lệch với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên cần điều chỉnh khi đi cấp CCCD. Tuy nhiên, một bộ phận công dân làm CCCD một nơi, nơi thường trú một nơi khác nên việc phối hợp điều chỉnh, cập thông tin gặp nhiều khó khăn.

- Một số công dân không được cấp do có liên quan đến việc vi phạm trong công tác cấp CCCD như: Cấp trùng vân tay do sai sót, tráo người, khai man giả mạo hồ sơ, 2 nơi thường trú…

- Bên cạnh đó, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên toàn cầu thời gian vừa qua đã làm cho thị trường “Chip” bị khan hiếm, việc vận chuyển vật tư, vật liệu phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn.

- Dịch bệnh diễn ra khắp nơi trong đó có cả quanh khu vực nhà máy sản xuất cũng gây khó khăn cho việc ra vào nhà máy của các kỹ sư, chuyên gia và cán bộ, nhân viên tham gia sản xuất dù đã có kế hoạch dự phòng và dự báo trước.

Công khai số điện thoại và các trang mạng xã hội chính thống để hỗ trợ người dân

Đề kịp thời khắc phục các tồn tại nêu trên Bộ Công an đã chủ động thực hiện các nội dung để tăng cường sản xuất thời gian tới như:

- Chủ động tiếp tục rà soát cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu cho công dân. Tăng cường tuyên truyền đến nhân dân để nhân dân hiểu và đồng tình, ủng hộ, chấp hành các quy định về công tác quản lý cư trú. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

- Tạo trang thông tin hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết vướng mắc cho công dân trong việc cấp CCCD và đăng ký cư trú tại website dancuquocgia.mps.gov.vn và fanpage Facebook, zalo “Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư”. Xây dựng tổng đài hỗ trợ Hotline để giải đáp, hỗ trợ trực tiếp và sẽ hoạt động trong thời gian tới (Tổng đài 1900.0368).

- Tại Công an các tỉnh là Phòng Cảnh sát QLHC, Công an cấp tỉnh.

- Tại Công an cấp huyện là Đội Cảnh sát QLHC cấp huyện.

Tại mỗi đơn vị Công an các cấp đều công khai số điện thoại và thông tin các trang mạng xã hội chính thống để hỗ trợ người dân.

- Bộ Công an đã đề nghị Bộ Ngoại Giao và các đơn vị có liên quan hỗ trợ thông qua đường ngoại giao để tăng nguồn cung chíp, vật tư vật liệu nhựa để thời gian tới cấp đủ CCCD cho toàn bộ công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên.

- Chủ động nguồn nhân lực và có các phương án để sẵn sàng vận hành, sản xuất đảm bảo tiến độ.

- Chỉ đạo Công an các địa phương khẩn trương trả thẻ đến tận tay Công dân; Chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thiết lập các đường dây nóng (hotline); tuyên truyền, tiếp nhận, xử lý kịp thời các trường hợp chậm trả thẻ cho công dân đến cấp xã, phường, thị trấn trên toàn quốc.

(Theo chinhphu.vn)