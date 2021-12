Lâm Hà: Bắt quả tang 6 thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy

(LĐ online) - Chiều 24/12, Công an huyện Lâm Hà cho biết đơn vị đã bắt quả tang 6 thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Nam Ban để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tang vật ma tuý Công an Lâm Hà bắt quả tang nhóm thanh niên sử dụng tại quán karaoke

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 22/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma tuý phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội - Công an huyện Lâm Hà và Công an thị trấn Nam Ban tiến hành kiểm tra một quán karaoke thuộc Tổ dân phố Ba Đình 1, thị trấn Nam Ban. Quá trình kiểm tra, Công an phát hiện và bắt quả tang tại 2 phòng có 6 thanh niên cả nam và nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản khám ngiệm hiện trường, niêm phong thu giữ toàn bộ tang vật, đưa tất cả các đối tượng về trụ sở Công an để làm việc.

Căn cứ vào biên bản bắt người phạm tội quả tang và lời khai của các đối tượng, nhận thấy có 4 thanh niên có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; 2 trường hợp có hành vi sử dụng ma túy cùng nhóm thanh niên nêu trên nhưng không có hành vi giúp sức với vai trò đồng phạm về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an huyện Lâm Hà khuyến cáo người dân, tổ chức khi phát hiện đối tượng có các dấu hiệu nghi vấn sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy thì khẩn trương báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Công an huyện Lâm Hà theo số điện thoại: 02633.685.937.

C.PHONG