Đạ Tẻh: Cảnh báo hành vi bắt trộm mèo

(LĐ online) - Sáng 6/1, Công an thị trấn Đạ Tẻh cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt quả tang 2 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện Hàm Thuận và huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) với hành vi bắt trộm mèo trên địa bàn thị trấn huyện Đạ Tẻh trong thời gian qua.

Công an thị trấn Đạ Tẻh bắt giữ 2 đối tượng trộm mèo xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua

Theo đó, rạng sáng ngày 5/1, qua trình báo của người dân và theo dõi, Công an thị trấn Đạ Tẻh đã bắt quả tang 2 đối tượng nói trên với hành vi bắt trộm mèo trên địa bàn thị trấn. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ các tang vật gồm 45kg mèo; 1 xe môtô Sirius BKS 60B7-21952; và 24 bẫy (dùng để bẫy mèo).

Theo Công an thị trấn Đạ Tẻh, thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm tối, sau đó sử dụng xe môtô đi dọc các tuyến đường trên địa bàn, tập trung vào các địa điểm tập kết rác thải (là nơi mèo thường đến tìm thức ăn); sử dụng bẫy được cấu thành từ 1 dây thắt thòng lọng gắn “lẫy” nhạy đặt trên 1 ống nhựa chứa thức ăn, 1 đầu dây được cố định vào vật nặng để giữ khi mèo trúng bẫy.

Công an thị trấn khuyến cáo người dân địa phương, đây là loại hình hoạt động mới đang xảy ra trên địa bàn; do đó, đề nghị bà con quản lý chặt chẽ vật nuôi cũng như cảnh giác, nhanh chóng cung cấp thông tin cho đơn vị Công an gần nhất khi phát hiện biểu hiện nghi vấn của các đối tượng để kịp thời truy bắt và xử lý.

Hiện, Công an thị trấn Đạ Tẻh đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao 2 đối tượng cho Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

T.HIỀN