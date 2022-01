Lâm Hà: Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề, các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Lâm Hà trở nên sôi động và nhộn nhịp. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian cuối năm, Công an huyện Lâm Hà đã huy động tối đa lực lượng, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xử lý các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho Nhân dân vui xuân, đón tết.

Vào dịp cuối năm, Công an huyện Lâm Hà tăng cường công tác tấn công, trấn áp tội phạm.

Theo đánh giá của lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà, trong năm 2021, tội phạm, vi phạm pháp luật (VPPL) về trật tự xã hội (TTXH) tại địa phương có xu hướng giảm mạnh so với năm 2020. Cụ thể, có 85/114 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 25,43%. Trong đó, có 5 vụ phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gồm 4 vụ giết người, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm, VPPL về TTXH tuy giảm về số vụ nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, có xu hướng cấu kết, móc nối đan xen trên nhiều lĩnh vực. Tội phạm giết người giảm 1 vụ (4/5 vụ), tuy nhiên có 1 vụ sử dụng súng quân dụng, thể hiện tính chất manh động, liều lĩnh của các đối tượng. Nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm tỷ lệ cao (42/85 vụ, chiếm 49,4%) số vụ phạm pháp hình sự, trong đó chủ yếu là tội phạm trộm cắp tài sản (chiếm 37,6%); tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuy giảm về số vụ (3/4) nhưng tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi, tài sản chiếm đoạt lớn gây bức xúc trong Nhân dân.

Đối với tội phạm, VPPL về kinh tế, môi trường, Công an huyện Lâm Hà đã tập trung lực lượng đấu tranh mạnh trên lĩnh vực này, kết quả số vụ được phát hiện, xử lý tăng so với năm 2020. Cụ thể, về kinh tế tăng 16 vụ, về môi trường tăng 6 vụ. Các hành vi vi phạm chủ yếu là vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; mua bán, tàng trữ hàng cấm (pháo nổ) và vi phạm liên quan đến vận chuyển, khai thác khoáng sản trái phép. Tội phạm, VPPL về ma túy tăng 9 vụ so với năm 2020 (46/37 vụ). Đáng chú ý nổi lên vi phạm về trồng cây có chứa chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tệ nạn xã hội tăng 9 vụ so với năm 2020 (21/12 vụ), trong đó Công an huyện khám phá 1 vụ cá độ bóng đá…

Đặc biệt, những ngày ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm, Công an huyện Lâm Hà đã bắt quả tang 2 vụ với 8 đối tượng đánh bạc, thu giữ số tiền gần 4 triệu đồng; khám phá nhanh 1 vụ cố ý gây thương tích (1 đối tượng). Lực lượng chức năng đã bắt quả tang 5 vụ với 11 đối tượng phạm tội về ma túy (1 mua bán, 3 tàng trữ, 1 tổ chức sử dụng); thu giữ 1 viên nén màu xanh, 6 gói nylon bên trong có chất tinh thể màu trắng (MTTH); 2 gói giấy bạc bên trong có chứa chất bột màu trắng (Heroin); 2 gói nylon chứa cành, ngọn, lá cây cần sa khô. Trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, Công an huyện phát hiện 1 vụ với 2 đối tượng vận chuyển khoáng sản trái phép, 3 vụ với 3 đối tượng khai thác khoáng sản (cát, đá) trái phép. Ngoài ra, Công an huyện phối hợp bắt 1 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản, bàn giao Công an huyện Đức Trọng điều tra theo quy định.

Trên cơ sở kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm của Công an huyện Lâm Hà, Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, công an 16 xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền tại các địa bàn dân cư, trong đó tập trung tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm với lực lượng Công an Nhân dân. Khi xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, người dân có thể báo trực tiếp về trực ban Công an huyện, số điện thoại cá nhân lãnh đạo Công an huyện hoặc công an cơ sở nơi gần nhất. Đối với các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, Công an huyện đã thành lập 2 tổ liên ngành tuần tra vào ban đêm từ 20h đến sáng ngày hôm sau để xử lý các hành vi nẹt pô, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Đại úy Triệu Xuân Cảnh - Tổ trưởng Tổ tuần tra cho biết: Vào các dịp cuối năm, Công an huyện Lâm Hà sẽ thành lập tổ liên ngành để tuần tra thường xuyên vào ban đêm tại các trục đường chính trên địa bàn xã, thị trấn của huyện Lâm Hà. Hiện, tổ có 7 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Hơn 2 tuần tổ liên ngành đi vào hoạt động, chúng tôi nhận thấy nhận thức của người dân ngày càng cao, thực hiện đúng quy định và tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, ở một số bộ phận thanh, thiếu niên ý thức vẫn còn yếu kém. Từ ngày tổ liên ngành tuần tra, tổ đã lập biên bản đối với 30 trường hợp là thanh niên, chủ yếu là vi phạm về đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng...

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Trưởng Công an huyện Lâm Hà khẳng định: Để bảo đảm an ninh, trật tự trong trạng thái “bình thường mới”, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gắn với phục hồi kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Lâm Hà mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Đặc biệt là tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, VPPL về trộm cắp tài sản, đánh bạc; vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là về pháo nổ và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán; tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy; khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm các quy định về khai thác, quản lý, bảo vệ rừng; các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.

T.HIỀN - V.QUỲNH