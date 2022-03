Buộc hơn 100 phương tiện giao thông tháo bỏ còi hơi

(LĐ online) - Trong 1 tuần qua, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) đã triển khai kiểm tra, xử lý các phương tiện sử dụng còi hơi, bộ kích âm thanh nhằm đảm bảo an toàn, kéo giảm tai nạn giao thông.

Còi hơi được lực lượng cảnh sát giao thông thu giữ để tiêu hủy theo quy định

Sáng 20/3, Trung tá Phạm Văn Chi – Phó Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi, cho biết: Thực hiện Chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, từ ngày 14/3, đơn vị đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các loại phương tiện sử dụng còi hơi lưu thông trên Quốc lộ 20. Công tác tuần tra, xử lý được cán bộ, chiến sĩ triển khai liên tục mỗi ngày 3 ca. Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn phương tiện sử dụng còi hơi là xe tải, xe đầu kéo và xe ben chở vật liệu xây dựng. Trong đó, nhiều phương tiện còn gắn còi dưới gầm xe, bên cạnh thùng hơi hay hộp chứa phụ tùng để qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hiện tại, do đơn vị thiếu các trang thiết bị đo âm lượng nên việc xử lý cũng mới dừng lại ở việc truyên truyền nhắc nhở và yêu cầu các tài xế, chủ phương tiện chấp hành việc tháo bỏ còi hơi theo quy định; đồng thời, buộc các chủ phương tiện và tài xế ký cam kết không tái phạm. Phần lớn các chủ phương tiện và tài xế đều chấp hành tốt các yêu cầu buộc tháo bỏ còi hơi của lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Trong thời gian từ ngày 14 đến 19/3, lực lượng cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi đã yêu cầu hơn 100 phương tiện là xe tải, xe đầu kéo và xe ben buộc chấp hành tháo bỏ còi hơi và các bộ kích âm thanh theo quy định. Toàn bộ còi hơi mà các chủ phương tiện, tài xế tháo bỏ đều được lực lượng cảnh sát giao thông thu giữ để tiêu hủy theo quy định.

Theo Trung tá Phạm Văn Chi, Quốc lộ 20 là tuyến huyết mạch kết nối giao thương giữa Lâm Đồng với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ, với lưu lượng phương tiện giao thông ngày càng đông đúc. Việc sử dụng còi hơi của các phương tiện không chỉ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông, mà còn gây ảnh hưởng tới người dân số 2 bên Quốc lộ 20, đặc biệt là vào ban đêm. Tới đây, đơn vị sẽ đề xuất Công an tỉnh trang bị các thiết bị đo âm thanh để xử lý nghiêm các phương tiện sử dụng còi hơi, bộ kích âm thanh. Đồng thời, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi sẽ xây dựng kế hoạch để ra quân xử lý các loại phương tiện lắp đặt, sử dụng các loại đèn pha siêu sáng làm thay đổi kết cấu của nhà sản xuất. Qua đó, góp phần kéo giảm tại nạn đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 20.

KHÁNH PHÚC