Đà Lạt: Xử phạt 16 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm số tiền hơn 50 triệu đồng

(LĐ online) - Ngày 23/3, UBND TP Đà Lạt đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Liên Hoa - Cửa hàng sản xuất kinh doanh tại số 7 Nguyễn Văn Cừ (Phường 1, TP Đà Lạt) với mức phạt 8 triệu đồng.

Theo đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Liên Hoa - Cửa hàng sản xuất kinh doanh (địa chỉ: Số 7 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, TP Đà Lạt) có hành vi vi phạm hành chính do sử dụng dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy căn cứ theo quy định tại: Điểm e, Khoản 2, Điều 15, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. UBND TP Đà Lạt yêu cầu chủ cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa điểm nêu trên phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này.

Theo UBND TP Đà Lạt, trong 3 tháng đầu năm 2022, thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội mùa Xuân 2022, cơ quan chức năng đã kiểm tra 35 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 16 cơ sở với số tiền 51,5 triệu đồng; kiểm tra xử lý các trường hợp phản ánh trên hệ thống trực tuyến của người dân và du khách. Đồng thời, thẩm định 68 cơ sở và cấp 62 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đúng quy trình và thời gian quy định, không có hồ sơ trễ hạn, gắn công tác thẩm định cơ sở đảm bảo an toàn vệ thực phẩm với công tác kiểm tra, nhắc nhở phòng, chống dịch Covid-19.

AN NHIÊN