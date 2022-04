Khởi tố nhóm chuyên cướp giật dây chuyền vàng

(LĐ online) - Ngày 4/4, Công an huyện Đức Trọng cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm Thái Hoàng Trung (26 tuổi), Lê Văn Thanh Sang (27 tuổi) cùng ngụ huyện Di Linh; Trần Minh Bảo Châu (24 tuổi, ngụ xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) và Đặng Thanh Long (27 tuổi, ngụ xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nhóm đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền vàng.

Trước đó, ngày 27/3 vừa qua, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Trọng nhận được tin báo của chủ một tiệm tạp hóa tại vòng xoay Liên Khương, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, về việc một số đối tượng dàn cảnh tới mua hàng hóa rồi cướp giật tài sản là sợi dây chuyền vàng mà nạn nhân đang đeo trên cổ. Nhận thấy hành vi của các đối tượng là hết sức manh động, thực hiện có tính chất chuyên nghiệp, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đức Trọng đã xác định được chỗ ở của nhóm cướp trên tại một nhà trọ ở đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, TP Đà Lạt nên đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp 4 đối tượng này.

Làm việc với cơ quan điều tra, nhóm trên còn khai nhận trong thời gian ngắn đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh, TP Đà Lạt và TP Bảo Lộc. Riêng tại huyện Đức Trọng, ngoài vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng của chủ tiệm tạp hóa ở vòng xoay Liên Khương, nhóm này còn thực hiện trót lọt hai vụ cướp giật tài sản khác.

Cụ thể, ngày 12/3, các đối tượng trên tới ăn sáng tại quán bún của bà Thận (ngã 3 Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng), thấy chủ quán đeo một sợi dây chuyền vàng lớn, 3 đối tượng trên đã bàn bạc thống nhất cùng nhau cướp sợi dây chuyền của chủ quán. Lợi dụng lúc trả tiền ăn sáng, bà Thận mất cảnh giác, Thái Hoàng Trung nhanh tay giật sợi dây chuyền rồi lên xe cùng đồng bọn chạy thoát. Sợi dây chuyền trên nhóm cướp này đem lên TP Đà Lạt bán cho một tiềm vàng được 7,1 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 26/3, nhóm này phát hiện bà Lê Thị Hương (SN 1983, ngụ xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) đang di chuyển trước số nhà 43, đường Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa đeo một sợi dây chuyền vàng, cả nhóm bám theo để Trần Minh Bảo Châu chở Thái Hoàng Trung áp sát, giật sợi dây chuyền vàng của bà Hương rồi chạy thoát về hướng TP Đà Lạt.

Cơ quan Công an đã thu giữ 2 xe máy, 6 điện thoại di động, 2 nhẫn kim loại màu vàng, gần 8 triệu đồng, cùng nhiều tang vật có liên quan. Công an huyện Đức Trọng cũng đang phối hợp với Công an TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Di Linh và Đơn Dương tiếp tục làm rõ những vụ cướp giật tài sản mà nhóm cướp trên thực hiện tại các địa phương này.

Trong nhóm cướp mới bị Công an huyện Đức Trọng triệt phá, bắt giữ, Thái Hoàng Trung là đối tượng đã có tiền án về tội giết người, mới mãn hạn tù tháng 1/2021.

CHÍNH THÀNH