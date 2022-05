Bắt đối tượng đánh cắp tài khoản mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(LĐ online) - Ngày 6/5, Công an huyện Di Linh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Sanh Thời (20 tuổi, trú tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.

Đối tượng Nguyễn Sanh Thời dùng thủ đoạn đánh cắp tài khoản mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản

Lực lượng công an xác định đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nhiều địa phương khác nhau với thủ đoạn là hack các tài khoản facebook, zalo sau đó nhắn tin cho người thân, bạn bè các chủ tài khoản để mượn tiền.

Tại địa bàn Di Linh, đối tượng đã hack tài khoản facebook của bà N.T.K.T (trú tại xã Tam Bố) sau đó nhắn tin cho 5 người thân lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Đây là đối tượng đã vào tầm ngắm của cơ quan cảnh sát điều tra vì đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng từ cuối năm 2021 đến nay.

Hiện, đối tượng đã bị lực lượng công an tạm giữ để điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

HOÀNG YÊN