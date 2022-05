Kiểm tra các cơ sở dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ, spa và mắt kính

(LĐ online) - Ngày 20/5, đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề đối với các cơ sở dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ, spa và mắt kính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã bắt đầu đợt kiểm tra trong thời gian 1 tháng theo kế hoạch của Sở Y tế tỉnh.

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Thanh tra Sở Y tế, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Sở Thông tin và Truyền thông, cán bộ Phòng Y tế các huyện, thành phố khi đoàn tiến hành kiểm tra trên địa bàn. Đoàn kiểm tra thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề đối với các cơ sở dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ, spa, mắt kính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với những cơ sở có hành vi vi phạm.

Sở Y tế tỉnh cho biết: Trong thời gian qua, theo phản ánh của các cơ quan báo chí và theo dõi trên mạng xã hội, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có một số cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, spa, phun, xăm, thêu, chăm sóc sắc đẹp và mắt kính thực hiện việc quảng cáo và hoạt động quá phạm vi nội dung đăng ký kinh doanh được cấp như: sử dụng thuốc, các chất, thiết bị can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc can thiệp xâm lấn khác làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể như: da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người... ), có trường hợp đã gây tai biến cho người dân. Để đảm bảo sức khỏe cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ, spa, mắt kính trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Lâm Đồng xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành kiểm tra toàn diện hoạt động của các cơ sở hành nghề thẩm mỹ, dịch vụ làm đẹp, spa và mắt kính trên địa bàn tỉnh, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm, xử lý các vi phạm theo quy định.

Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ, spa, mắt kính trên địa bàn tỉnh. Phát hiện kịp thời những tồn tại và bất cập trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực spa, dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ và mắt kính. Từ đó, có giải pháp quản lý phù hợp, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi vi phạm. Trong quá trình kiểm tra chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực y tế đối với các cơ sở dịch vụ làm đẹp và mắt kính.

Thời gian kiểm tra từ ngày 19/5 đến ngày 19/6 tại các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

