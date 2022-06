Di Linh: Tranh thủ người có uy tín để bảo đảm an ninh, trật tự

Lực lượng Công an huyện Di Linh đã tranh thủ những già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo, người có uy tín để tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ pháp luật. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, tình trạng người dân vi phạm pháp luật giảm hẳn.

Lực lượng công an tranh thủ già làng, người có uy tín để làm công tác vận động bà con tuân thủ pháp luật

Trước đây, tại thôn Ka La Tô Krềng (xã Bảo Thuận), tình trạng thanh niên uống rượu rồi tụ tập quậy phá, gây rối trật tự, đi xe lạng lách… xảy ra thường xuyên. Chính lúc ấy, già làng K’Beoh cùng lực lượng công an đã có mặt kịp thời tuyên truyền, động viên những thanh niên này bỏ tật xấu, bỏ bớt bia rượu và đi làm để có tiền nuôi bản thân, gia đình. Đến nay, nhiều thanh niên trước thường xuyên vi phạm pháp luật đã có vợ và chí thú làm ăn.

Ngoài ra, già K’Beoh còn đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bài trừ hủ tục, tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn, buôn đoàn kết, bình yên, phát triển.

Về kinh nghiệm của mình trong công tác vận động bà con tuân thủ pháp luật, già K’Breoh nói: “Trình độ văn hóa của bà con trong làng không đồng đều, mình phân tích những cái đúng, cái sai, gợi ý cách giải quyết hài hòa thì bà con sẽ hoàn toàn đồng ý, tin tưởng”.

Tương tự, Linh mục Trần Mạnh Cương - Phó xứ Ka La (xã Bảo Thuận) cho biết, hiện nay, giáo xứ có khoảng 6.800 giáo dân, linh mục thường xuyên nhắc nhở bà con sống “tốt đời - đẹp đạo”. Thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo, Giáo xứ đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động giáo dân chủ động, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm nhằm giảm thiểu các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật…

Giáo xứ Ka La và công an xã đã có sự trao đổi, thông tin các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự, các trường hợp vi phạm pháp luật và các vấn đề mà giáo dân thuộc giáo xứ quan tâm trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Hiện nay, khó khăn nhất vẫn là tuyên truyền cho thanh, thiếu niên do ý thức của các em chưa được hoàn thiện nên xảy ra trường hợp uống rượu, quậy phá, chạy xe nẹt pô, lạng lách… trên địa bàn. Do đó, Giáo xứ đã cùng với gia đình, chính quyền địa phương giáo dục, tuyên truyền các em, góp phần làm giảm thiểu tội phạm, không để xảy ra các vụ án hình sự trong cộng đồng giáo dân Giáo xứ.

Thiếu tá Đào Trọng Hà - Trưởng Công an xã Bảo Thuận cho biết, xã có 97% là người đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 94% người dân theo đạo Thiên Chúa và Tin Lành. Thời gian qua, Công an xã Bảo Thuận đã tranh thủ chức sắc, già làng, người có uy tín để làm công tác vận động bà con tín đồ cũng như người đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phát triển kinh tế của địa phương.

Với tinh thần trách nhiệm cao, những người có uy tín đã kịp thời phát hiện, thông báo cho lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật; giải quyết các vụ mâu thuẫn trong Nhân dân; quản lý, cảm hóa, giáo dục nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây rối ANTT hay chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Trung úy Lê Văn Vũ - cán bộ Đội an ninh, Công an huyện cho biết, thời gian qua, tranh thủ vai trò của người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng công an huyện đã tăng cường xuống cơ sở, cùng với những người có uy tín trong buôn làng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con. Công an huyện đã xây dựng và tranh thủ người có uy tín tham gia công tác giữ gìn ANTT, trong đó có nhiều gương già làng, người uy tín tiêu biểu trong công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là trong hòa giải, giải quyết các vấn đề liên quan đến mâu thuẫn, vướng mắc trong Nhân dân, góp phần xây dựng buôn làng văn hóa, an toàn về ANTT.

Với những kết quả đạt được trên cho thấy, người có uy tín ở Di Linh thực sự là lực lượng nòng cốt và là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an với Nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước và công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.

HOÀNG YÊN