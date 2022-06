Số hóa hồ sơ - bước tiến quan trọng trong quá trình xét xử

Trong quá trình xét xử một vụ án hình sự, cơ quan tố tụng TP Bảo Lộc đã áp dụng công nghệ thông tin bằng hình thức số hóa để trình chiếu, công bố các hồ sơ, tài liệu, chứng cứ phạm tội của các đối tượng bằng hình ảnh. Đây là phiên tòa đầu tiên được số hóa, góp phần đưa ra những bằng chứng thuyết phục tại phiên tòa để giải quyết vụ án nghiêm minh, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự về vụ “hỗn chiến” là phiên tòa đầu tiên tại TP Bảo Lộc được số hóa hồ sơ

• SỐ HÓA TẠI PHIÊN TÒA

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án gây rối trật tự xảy ra trên địa bàn TP Bảo Lộc mới đây, các bị cáo gây ra vụ “hỗn chiến” kinh hoàng tại quán karaoke Ti Na (phường B’Lao) bất ngờ nhìn thấy hình ảnh phạm tội của mình. Đây cũng là phiên tòa đầu tiên tại Bảo Lộc được các cơ quan tố tụng ứng dụng công nghệ thông tin bằng hình thức số hóa để công bố các hồ sơ, tài liệu, hình ảnh liên quan.

Trước sự đặc biệt này, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Bảo Lộc đã phân công 2 kiểm sát viên tham gia thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Ông Đặng Văn Đông - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Bảo Lộc cho biết: “Việc trình chiếu, công bố các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa đã được kiểm sát viên thực hiện trong quá trình công bố cáo trạng, xét hỏi, trình bày luận tội đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Việc áp dụng số hóa đã góp phần giúp Hội đồng xét xử có những phán quyết nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; đồng thời, để các bị cáo thấy được hành vi phạm tội của mình phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Ngoài vụ án này, thời gian gần đây, đã có 4 vụ án hình sự, dân sự được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố ứng dụng công nghệ thông tin để công bố các tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh trong quá trình xét xử”.

BƯỚC TIẾN QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH TỐ TỤNG

Ông Nguyễn Tuyệt - Hội thẩm Nhân dân tham gia phiên tòa cho hay: “Việc áp dụng số hóa hồ sơ đưa các hình ảnh thực tế vào phiên tòa là cơ sở quan trọng để Hội đồng xét xử đánh giá chính xác về hành vi phạm tội của các bị cáo. Qua đó, thống nhất đưa ra những hình phạt đảm bảo tính công minh, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Theo tôi, trong những vụ án phức tạp, cần áp dụng số hóa hồ sơ để Hội đồng xét xử có những phán quyết hợp lý và khách quan nhất tại phiên tòa”.

Trở lại vụ “hỗn chiến” tại quán karaoke Ti Na (phường B’Lao, TP Bảo Lộc) vào tối 24/10/2021, có 12 bị cáo, gồm: Lê Duy Thắng (38 tuổi - tên gọi khác là Thắng Hải Phòng, ngụ tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Nguyễn Xuân Linh (47 tuổi), Nguyễn Xuân Thành (39 tuổi), Nguyễn Thái Anh (28 tuổi), Lê Minh Truy (24 tuổi), Phạm Hữu Thành (32 tuổi), Nguyễn Trung Thành (26 tuổi), Phan Hồng Đức (22 tuổi), Phạm Vũ Toàn (18 tuổi) và Nguyễn Lê Hoàng Bảo Tuấn (17 tuổi), cùng ngụ tại TP Bảo Lộc; các bị cáo Bùi Văn Mân (31 tuổi) và Mai Thế Nhân (31 tuổi) cùng ngụ tại huyện Bảo Lâm. Đây là 12 đối tượng gây ra vụ “hỗn chiến” kinh hoàng do Lê Duy Thắng và Nguyễn Xuân Linh cầm đầu 2 nhóm. Theo cáo trạng: Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 24/10/2021, do mâu thuẫn trong quá trình uống bia, hát karaoke tại quán Ti Na nên nhóm của Lê Duy Thắng cùng nhóm của Nguyễn Xuân Linh đã mang hung khí là mã tấu, dao, mác, tuýp sắt lao vào đánh nhau tại quán. Vụ “hỗn chiến” kéo dài hơn 10 phút làm 2 người của 2 nhóm bị thương, nhập viện cấp cứu. Sau đó, một nhóm do Nguyễn Xuân Linh cầm đầu lên nhiều xe ô tô rời đi khỏi hiện trường. Còn nhóm của Thắng cố thủ trong quán karaoke Ti Na. Sau 4 ngày điều tra, 12 đối tượng trực tiếp tham gia vụ hỗn chiến đã bị Công an thành phố Bảo Lộc bắt giữ.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, trong quá trình xét hỏi đã phát sinh những mâu thuẫn về chứng cứ giữa các lời khai của các bị cáo. Trước những mâu thuẫn về lời khai của các bị cáo, kiểm sát viên đã chủ động trình chiếu, công bố chứng cứ bằng hình ảnh như: biên bản hỏi cung, lời khai nhân chứng và video clip thu giữ tại hiện trường. Từ những hình ảnh trình chiếu, các bị cáo phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Từ những hình ảnh thực tế được kiểm sát viên công bố trong quá trình luận tội, Hội đồng xét xử có thêm cơ sở để xét thấy hành vi của các bị cáo thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật và gây nguy hiểm cho xã hội. Do đó, Hội đồng xét xử thống nhất cần áp dụng các hình phạt thích đáng đúng người, đúng tội, đúng pháp luật để răn đe, giáo dục.

Kết quả, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Xuân Linh và Nguyễn Thái Anh cùng mức án 36 tháng tù giam; Lê Duy Thắng, Nguyễn Xuân Thành và Phạm Hữu Thành lĩnh mức án 30 tháng tù giam; Lê Minh Truy, Mai Thế Nhân và Bùi Văn Mân cùng lãnh mức án 27 tháng tù giam; Nguyễn Trung Thành và Phan Hồng Đức cùng lãnh mức án 20 tháng tù giam. Tất cả các đối tượng này đều phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Hai bị cáo Phạm Vũ Toàn và Nguyễn Lê Hoàng Bảo Tuấn đang tuổi vị thành niên lãnh mức án 18 tháng tù cho hưởng án treo dưới sự quản lý, giám sát của cơ quan công an và chính quyền địa phương.

Ông Đặng Văn Đông - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Bảo Lộc: “Việc số hóa hồ sơ là một bước tiến mới mang tính đột phá, thể hiện sự khách quan, tính thuyết phục của chứng cứ. Qua đó, góp phần giúp Hội đồng xét xử giải quyết vụ án một cách nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”.

HẢI ĐƯỜNG