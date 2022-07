Đà Lạt: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bảo mẫu nghi bạo hành bé gái 2 tuổi

(LĐ online) - Ngày 18/7, Công an TP Đà Lạt cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Vương Ngọc Thảo Vy (27 tuổi, Phường 12, TP Đà Lạt) và Huỳnh Thị Thanh Hằng (26 tuổi, Phường 12, TP Đà Lạt) cùng về tội hành hạ người khác.

Bị cáo Vương Ngọc Thảo Vy (bên trái) và Huỳnh Thị Thanh Hằng

Theo kết quả điều tra bước đầu, do phải đi làm ăn xa, ngày 26/2/2022, chị Cao Thị Thương (20 tuổi, quê Krông Năng, Đắk Lắk) gửi con gái là bé C.P.L (gần 2 tuổi) cho cô Cao Thị Đào (38 tuổi), lúc đó là giáo viên của một trường mầm non trên địa bàn Phường 9, TP Đà Lạt trông giữ, chăm sóc với giá 7 triệu đồng/tháng. Trong thời gian nhận trông nom, chăm sóc, cô Đào đưa cháu L. đi học ở trường mầm non S.M trên địa bàn. Đến cuối tháng 6, trường mầm non tổng kết năm học nên cô Đào đã đưa bé L. về nhà ở đường Nguyễn Đình Chiểu (Phường 9, TP Đà Lạt) để chăm sóc.

Ngày 25/6, cô Đào tiến hành sửa chữa nhà nên giao bé L. cho Vương Ngọc Thảo Vy trông giữ, chăm sóc. Mỗi tháng cô Đào trả cho Vy 2 triệu đồng để mua sữa, ăn uống và các chi phí khác cho cháu L., nếu ốm đau cô Đào đưa tiền cho Vy mua thuốc cho cháu L. uống.

Quá trình trông giữ, chăm sóc cháu L. có thêm em chồng của Vy tên Huỳnh Thị Thanh Hằng phụ giúp. Theo lời khai của 2 bảo mẫu, do cháu L. ít tiếp xúc, ít nói chuyện với mọi người, sợ đến chỗ đông người, ban đêm hay giật mình, la hét…, nên Vy và Hằng nhiều lần dùng tay đánh vào người bé L.

Nghiêm trọng là ngày 8/7, Vy dùng chân đạp vào người khiến bé L. té ngã trong nhà, trong phòng tắm. Đến ngày 11/7, khi Hằng tắm cho con gái của Hằng xong và trong lúc Hằng đưa con gái lên nhà trên để thay đồ thì thấy cháu L. tự đi vào nhà vệ sinh sau đó té ngã ngửa và đập đầu xuống nền nhà.

Theo lời khai của Vy, tối 14/7, trong lúc ngủ, cháu L. có dùng tay cào cấu vào mặt, chân tay của mình, cắn vào miệng của mình và đập đầu vào tường nhiều lần. Đến ngày 16/7, sau khi cho bé L. ăn trưa, Hằng thấy cháu ói, người lạnh, môi tím tái nên tự hô hấp nhân tạo cho cháu 3 lần. Hằng và Vy gọi điện cho anh Huỳnh Thanh An ( 29 tuổi, chồng Vy) đưa cháu L. đến Bệnh viện Nhi Lâm Đồng cấp cứu, trong tình trạng nguy kịch.

Như Báo Lâm Đồng online đã thông tin , chiều 16/7, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng tiếp nhận một bệnh nhi là bé gái gần 2 tuổi trong tình trạng hôn mê, được một phụ nữ (chưa rõ danh tánh) đưa đến và khai tên là H.N.H.B (2 tuổi). Các bác sỹ của bệnh viện chẩn đoán, bé gái bị chấn thương sọ não, dập phổi nên chuyển ngay bệnh nhi đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để được phẫu thuật cấp cứu.

Tại đây, Khi biết tình trạng bé gái nguy kịch, người phụ nữ đưa bé gái nhập viện mới khai tên thật bé gái là C.P.L, con của chị Cao Thị Thương (20 tuổi, quê Krông Năng, Đắk Lắk), đang làm việc ở TP Cần Thơ. Còn người phụ nữ này khai tên tên là Huỳnh Thị Thanh Hằng, người nhận nuôi dưỡng bé gái.

Nhận thấy trên cơ thể bé L. có nhiều vết bầm tím từ đầu đến chân, bị chấn thương sọ não, tụ máu não, dập phổi… Qua đó xác định các vết thương trên người bé L. không phải do bị té ngã, mà có dấu hiệu của bạo hành nên trình báo công an.

Liên quan vụ việc, chiều 17/7, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt; UBND Phường 12 TP Đà Lạt, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thăm hỏi bệnh nhi, trao quà động viên gia đình tập trung chăm sóc cho cháu L.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

THỤY TRANG