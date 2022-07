Di Linh: Xử lý 490 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

(LĐ online) - Ngày 25/7, Công an huyện Di Linh cho biết, sau hơn 1 tháng triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, qua đó đã phát hiện và xử lý 490 trường hợp vi phạm.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông

Lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự, theo các nhóm vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ, vi phạm tốc độ…

Từ ngày 20/6 đến nay, đơn vị đã tổ chức 69 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện, lập biên bản 490 trường hợp. Các lỗi vi phạm bị xử lý gồm 24 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 7 trường hợp vi phạm tải trọng xe, chở quá tải 6 trường hợp, vi phạm tốc độ 261 trường hợp, hết hạn kiểm định 1 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh 3 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 40 trường hợp, không có giấy phép lái xe 36 trường hợp... Đã xử lý 305 trường hợp, thu phạt trên 349 triệu động, tước có thời hạn 13 giấy phép lái xe.

Theo Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Di Linh, qua hơn 1 tháng thực hiện kế hoạch về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã tuyên truyền, vận động nhà hàng và các tụ điểm ăn uống nhắc nhở khách hàng không tự lái xe về sau khi đã uống rượu bia; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cá nhân, chủ bến bãi chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế, không cơi nới thùng xe, cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế đã được phê duyệt.

Thời gian qua, tình hình vi phạm luật giao thông trên địa bàn huyện Di Linh giảm đáng kể, ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông đường bộ của người dân cũng được nâng lên.

