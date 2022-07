Triệt phá nhóm 6 đối tượng từ Đồng Nai lên Đà Lạt gây ra hàng chục vụ móc túi du khách

(LĐ online) - Chiều 3/7, Công an TP Đà Lạt cho biết, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị vừa triệt phá một nhóm móc túi 6 đối tượng từ Đồng Nai lên Đà Lạt trộm ví, điện thoại có tính chất tinh vi, chuyên nghiệp.

Đối tượng Lê Thị Thu Ba mổ tả hành vi, vị trí trực tiếp móc túi

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa 2/7, Công an TP Đà Lạt nhận được nhiều tin báo từ các nạn nhân về việc bị mất điện thoại, ví khi đang đi du lịch tại Đà Lạt.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt đã trực tiếp chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự cùng Đội Cảnh sát Kinh tế phối hợp cùng công an các phường tổ chức điều tra xác minh, quyết tâm truy bắt các đối tượng gây án.

Vụ việc sau đó được báo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu ngay trong ngày Công an TP Đà Lạt phải tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện khoanh vùng, truy bắt bằng được các đối tượng, không để chúng trốn khỏi địa bàn cùng tang vật.

Từ trưa 2/7, hàng chục tổ trinh sát hóa trang được Công an TP Đà Lạt huy động vào các khu, điểm du lịch đeo bám các đối tượng có dấu hiệu khả nghi. Công an các phường vừa tiếp nhận tin báo, thu thập thông tin mô tả chân dung các đối tượng khả nghi từ nạn nhân vừa phối hợp với các chủ cửa hàng, khu du lịch rà soát các camera an ninh, khoanh vùng các đối tượng.

Đối tượng Phan Văn Lâm cùng chiếc xe ô tô tang vật

Từ các thông tin trinh sát, đến 17 giờ 15 phút, một tổ trinh sát hình sự đã bắt quả tang Phan Văn Lâm (sinh năm 1974, trú tại Đồng Nai) khi vừa nhận điện thoại, ví từ các đối tượng trong nhóm gần khu vực Vườn hoa thành phố.

Ngay sau đó, các mũi trinh sát khác đồng loạt bắt 5 đối tượng khác còn lại trong nhóm gồm: Lê Thị Bạch Tuyết, (sinh năm 1978); Lê Thị Thu Ba, (sinh năm 1972), Thái Văn Hiệp, (sinh năm 1974); Hoàng Anh Duy (sinh năm 1963); Lê Thanh Hải (sinh năm 1985) cùng trú tại tỉnh Đồng Nai.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 xe ô tô, 26 điện thoại, 1 túi xách cùng 50 triệu đồng trên người các đối tượng.

Qua đấu tranh, cơ quan công an đã xác định Thu Ba, Tuyết và Hiệp chính là 3 đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong nhóm. Từ 1/7, nhóm này di chuyển từ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, đến Đà Lạt “kiếm ăn” bằng cách tiếp cận các điểm, du khách đông khách để móc túi tại các khu du lịch đông người.

Thu Ba và Tuyết cải trang làm du khách, tiếp cận “con mồi” để trộm tài sản. Hiêp đứng gần cảnh giới và xử lý tính huống khi bị phát hiện. Duy sau đó sẽ nhận tài sản rồi mang ra cho Lâm cất giữ. Hải làm nhiệm vụ lái xe, quan sát tình hình.

Chỉ trong 2 ngày nhóm này đã gây ra hàng chục vụ trộm trót lọt, số tài sản trộm được sẽ mang về Đồng Nai tiêu thụ và chia chác.

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an cũng xác định hầu hết các đối tượng đều có tiền án, tiền sự liên quan đến các tội trộm cắp tài sản và ma túy.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt tiếp tục đấu tranh mở rộng. Đồng thời, đề nghị ai là bị hại của nhóm đối tượng này từ ngày 1/7 đến nay đến cơ quan công an trình báo để phối hợp xử lý vụ việc.

Đối Lê Thị Bạch Tuyết tại cơ quan Công an 26 chiếc điện thoại nhóm đối tượng trộm cắp được

LÊ TIẾN