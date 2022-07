Cát Tiên: Cảnh báo thủ đoạn lừa bán người qua Campuchia trên không gian mạng

(LĐ online) - Ngày 1/7, Công an huyện Cát Tiên phát đi cảnh báo người dân trên địa bàn về một số đối tượng có hành vi lừa bán người qua Campuchia trên không gian mạng.

Theo đó, qua nắm tình hình trên địa bàn huyện Cát Tiên, Công an huyện Cát Tiên ghi nhận và phát hiện các đối tượng lừa đảo lợi dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Messenger... để làm quen, dụ dỗ người dân trên địa bàn, chủ yếu là các bạn trẻ từ 16 đến 25 tuổi đi sang Campuchia làm việc với lời hứa việc nhẹ lương cao.

Các đối tượng đã tạo lập các tài khoản, đăng tải bài viết mời gọi người Việt qua Campuchia làm việc với mức lương cao, không tốn chi phí. Khi bị hại tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn cho bị hại bắt xe di chuyển vào TP Hồ Chí Minh và qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh để sang Campuchia.

Tuy nhiên, sau khi được các đối tượng đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh thì người bị hại bị đưa vào khu sòng bạc và bán với giá khoảng 2800 USD để làm việc 16 giờ/ngày.

Nếu người bị hại không chịu làm việc, các đối tượng sẽ yêu cầu gia đình nạn nhân phải bỏ ra số tiền tương đối lớn để chuộc người về. Qua thông tin phản ánh, trên địa bàn huyện Cát Tiên đã có người trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đi Campuchia làm việc.

Do đó, Công an huyện Cát Tiên thông báo và khuyến cáo mọi người dân trên địa bàn huyện Cát Tiên nói riêng và Lâm Đồng nói chung cần nâng cao tinh thần cảnh giác với các tài khoản mạng xã hội mời chào sang Campuchia làm các công việc nhẹ, lương cao. Tuyệt đối không nghe, tin theo các đối tượng để bị bán qua Campuchia. Đồng thời, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ.

HOÀNG SA