Nhiều người sập bẫy ''cò'' đất

(LĐ online) - Đầu tháng 7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Lâm Đồng liên tiếp nhận được 10 đơn tố cáo của quần chúng nhân dân, tố báo bà Phan Thị Liên (30 tuổi, quê xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại 15/49 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng tỷ đồng thông qua việc vay, mượn tiền. Nhận thấy đây là vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều người, có dấu hiệu hình sự, Phòng PC01 đã phân công điều tra viên có nhiều kinh nghiệm tiến hành thụ lý vụ án.

Bà Phan Thị Liên

Thông tin mà điều tra viên xác minh được, bà Liên cùng gia đình từ Nghệ An vào TP Bảo Lộc sinh sống từ đầu năm 2019. Thời điểm này, TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm nở rộ phong trào xin quy hoạch các dự án xây dựng khu dân cư rồi phân lô bán nền. Nhận thấy cơ hội và khéo léo trong giao tiếp, Liên bắt đầu làm nghề “cò đất”, “đánh lượt” mua đất rồi bán sang tay cho người khác kiếm lời mà không làm thủ tục sang tên cho mình. Để có vốn lận lưng, Liên kêu gọi nhiều người góp tiền để đặt tiền cọc mua đất sau đó bán sang tay. Một phần Liên đi vay nóng tiền của nhiều người để thực hiện kinh doanh lướt đất.

Lời lãi từ việc lướt đất không bao nhiêu, nhưng lãi từ các khoản vay nóng ngày một chất chồng khiến bà Liên nghĩ quẩn, vay của người sau trả cho người trước. Đến tháng 4/2021, số tiền mà bà Liên nợ khoảng 15 người đã lên tới gần 5 tỷ đồng. Túng làm liều, bà Liên càng dấn sâu vào vòng xoáy vay mượn để đắp đổi, cho đến tháng 7/2021 thì không còn khả năng trả nợ. Các nạn nhân hối thúc trả tiền thì bà Liên nại ra nhiều lý do để xin khất nhưng về sau thì tránh mặt. Biết đã bị lừa, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Khi cơ quan công an triệu tập đến để làm việc thì bà Liên trốn tránh và sau đó cùng gia đình rời khỏi TP Bảo Lộc, cắt liên lạc với những người mà Liên đã mượn tiền. Những ngày sau đó, điều tra viên đã tiến hành xác minh, truy tìm bà Liên tại nhiều tỉnh, thành và cuối cùng đã triệu tập được bà Liên về làm việc.

Ban đầu, bà Liên chỉ thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 680 triệu đồng của ông Vũ Văn M. (trú tại Phường 2, TP Bảo Lộc) và 200 triệu đồng của ông Trần Văn T. (trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm). Ở 2 vụ việc này, bà Liên khai đã vay tiền của ông M. và ông T. với lý do đặt cọc mua đất nhưng thực chất dùng khoản vay này để trả nợ cho người khác.

Xác định có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 6/6, Phòng PC01 Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phan Thị Liên để điều tra. Với nhiều đơn khác có nội dung tố cáo bà Liên lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng, Phòng PC01 Công an Lâm Đồng đang tiếp xác minh để làm rõ.

ĐỨC HUY