Xử phạt 5 triệu đồng một trường hợp cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật

(LĐ online) - Ngày 12/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với ông T.Th.N (43 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bôi nhọ, xúc phạm uy tín lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan chức năng làm việc với ông N. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Trước đó, qua công tác đảm bảo an ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện, ông N.T.Th đăng tải trên trang Facebook cá nhân “T.Th.N” bài viết có nội dung: “Phòng Đà Lạt chốt Phú Hiệp giám sát tốc độ bằng mồm không chuyên đề”; kèm theo 1 hình ảnh biên bản xử phạt vi phạm hành chính và 1 video ghi hình quá trình làm việc của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đối với ông N.T.Th.

Tại cơ quan Công an, ông N.T.Th trình bày: Trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông, ông N.T.Th bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu dừng và kiểm soát đối với phương tiện do ông N.T.Th điều khiển vì đã vi phạm lỗi “chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h”.

Mặc dù được Tổ công tác thông báo lỗi vi phạm, giải thích rõ quá trình phát hiện, xử lý vi phạm được thực hiện theo kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến Quốc lộ 20, 27, 27C, đoạn cao tốc Liên Khương – Prenn (đã được công bố công khai theo quy định), sau đó, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định nhưng ông N.T.Th không đồng ý, yêu cầu Tổ công tác phải cho xem trực tiếp máy bắn tốc độ của lực lượng cảnh sát giao thông.

Trong khi lực lượng cảnh sát giao thông đang xử lý vụ việc nêu trên, ông N.T.Th đã sử dụng điện thoại di động chụp ảnh, ghi hình Tổ công tác, sau đó, đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình, cho rằng Tổ công tác “giám sát tốc độ bằng mồm không chuyên đề”. Ngoài ra, ông N.T.Th còn tán phát thông tin, hình ảnh vào nhóm Facebook “Giao thông văn minh”, gây bức xúc dư luận, trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi làm việc, ông N.T.Th đã nhận thức được thông tin do bản thân đăng tải là sai sự thật; hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng là vi phạm pháp luật. Đồng thời, đã tự nguyện gỡ bỏ các nội dung liên quan trên trang cá nhân Facebook của mình.

Hành vi của ông N.T.Th là vi phạm pháp luật quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Ngày 11/7/2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.Th với mức phạt 5 triệu đồng.

Lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc sử dụng mạng xã hội, không vì lợi ích cá nhân dẫn đến vi phạm pháp luật.

C.THÀNH