Cát Tiên: Điều tra, khám phá đạt tỷ lệ 100% các vụ án trên địa bàn

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an huyện Cát Tiên đã phát động nhiều đợt thi đua và mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trên địa bàn huyện. Qua đó đã điều tra, làm rõ và khởi tố 11 vụ án; điều tra, làm rõ 5 vụ vi phạm về trật tự xã hội; 12 vụ vi phạm các quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 1 vụ buôn bán pháo nổ trái phép.Tỷ lệ điều tra, khám phá án là 100%. Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện đã tăng cường công tác vận động quần chúng Nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm, đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện bám nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững bình yên cuộc sống cho Nhân dân.

