Bảo Lộc: Khởi tố 6 bị can liên quan đến vụ án tổ chức sử dụng ma túy tại Karaoke Havana

(LĐ online) - Công an TP Bảo Lộc đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy tại quán Karaoke Havana (Phường 1, TP Bảo Lộc).

Ngày 6/9, Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận: Công an TP Bảo Lộc đã tống đạt quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can do Viện Kiểm sát Nhân dân TP Bảo Lộc phê chuẩn liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy tại quán Karaoke Havana. Quán karaoke này do ông Đặng Gia Quang làm chủ.

Trước đó, vào 0 giờ 15 phút ngày 28/8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Công an TP Bảo Lộc đột kích kiểm tra đột xuất tại quán Karaoke Havana.

Tại thời điểm kiểm tra, trong quán Karaoke Havana có 42 khách và nhân viên. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an xác định có 32 người dương tính với ma túy, gồm 23 người khách, 9 nhân viên phục vụ tại quán.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định có 7 người trong phòng hát có hành vi tổ chức sử dụng ma túy. Hiện, 6 bị can bị khởi tố, gồm: Nguyễn Văn Ngọc Sơn, Nguyễn Bảo Trung, Nguyễn Hà Anh, Nguyễn Duy Đồng, Vũ Văn Chiến, Vũ Duy Hữu. Tại phòng hát, lực lượng công an thu giữ một lượng ma túy ketamin còn sót lại trên dĩa.

Trước khi khởi tố các bị can, Công an TP Bảo Lộc đã thực hiện lệnh tạm giữ từ ngày 29/8 đối với những người nói trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

MINH THƯ