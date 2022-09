Di Linh: Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn làm 2 người tử vong

(LĐ online) - Chiều 6/9, Công an huyện Di Linh cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị cán đối với ông Hoàng Tấn Phong (35 tuổi, ngụ tại huyện Đức Trọng) để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây tai nạn chết người; đồng thời, ra lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Phong để phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ lật xe tải khiến 2 mẹ con tử vong tại đèo Phú Hiệp hôm 31/8

Theo điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 31/8, ông Phong điều khiển xe tải chở gạch lưu thông Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Khi đến đoạn qua đèo Phú Hiệp (thuộc địa phận xã Gia Hiệp, huyện Di Linh), lúc xe đang đổ đèo thì mất lái lao qua phần đường bên trái. Sau đó, xe tải bị lật thì đè trúng xe máy do chị Đinh Thị Thanh Tuyền (28 tuổi, ngụ thôn Hiệp Thành 2, xã Tam Bố, huyện Di Linh) chở theo mẹ chồng là bà Vi Thị Kim Ngọc (58 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) đang lưu thông theo hướng từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh. Vụ tai nạn khiến chị Tuyền và bà Ngọc tử vong tại chỗ.

Qua làm việc, công an xác định thời điểm ông Phong điều khiển xe tải không có giấy phép lái xe và các giấy tờ đăng ký liên quan. Ông Phong trình bày do vi phạm an toàn giao thông nên vừa bị cơ quan chức năng tạm giữ các loại giấy tờ, bằng lái.

HẢI ĐƯỜNG