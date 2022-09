Đạ Tẻh: Phá chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 1 bánh heroin

(LĐ online) - Chiều 2/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Đạ Tẻh vừa triệt phá thành công một đường dây có 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 1 bánh heroin trên địa bàn.

Long và Nghị tại cơ quan Công an

Trước đó, từ tháng 6/2022, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định trong thời gian gần đây, nhiều con nghiện trong diện quản lý của cơ quan chức năng đều không đi khỏi địa bàn, tuy nhiên, bằng một phương thức, thủ đoạn nào đó, chúng vẫn tiếp cận được nguồn ma túy để sử dụng.

Nghi vấn về một đường dây hết sức tinh vi đang tuồn ma túy vào địa bàn Lâm Đồng, lực lượng công an đã tung nhiều trinh sát vào cuộc điều tra xác minh.

Cùng thời điểm trên, qua công tác quản lý đối tượng, địa bàn, các trinh sát Đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Đạ Tẻh xác định nghi vấn về hoạt động của Hoàng Thanh Nghị (41 tuổi, trú tại Thôn 3, xã Quảng Trị). Thời gian gần đây, mặc dù không có việc làm ổn định, nhưng đối tượng này lại có dư giả về tài chính. Khi bạn bè hỏi cách kiếm tiền, đối tượng thường trả lời qua loa rằng nhờ làm ăn thuận lợi mà có. Tuy nhiên, qua xác minh, Nghị không có thực hiện các giao dịch kinh tế, làm ăn nào ngoài việc bán quán nhỏ có thu nhập bấp bênh.

Về nhân thân, Nghị từng có tiền án về tội hiếp dâm. Trong quá trình chấp hành án, Nghị lại tham gia mua bán trái phép ma túy trong trại và bị tuyên án thêm 9 năm tù.

Tang vật là 1 bánh heroin bị phát hiện, thu giữ

Mặc dù đối tượng này không có biểu hiện giao lưu với các đối tượng ma túy trên địa bàn huyện Đạ Tẻh nhưng với nhiều biểu hiện đáng ngờ, Công an huyện Đạ Tẻh nhận định nhiều khả năng Nghị có liên quan đến ma túy.

Thông tin này sau đó được Công an huyện Đạ Tẻh trao đổi với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh; đồng thời, báo cáo Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh. Nhận định có thể xuất hiện đường dây ma túy mới vào địa bàn, các đối tượng liên quan có thể đến từ các huyện, thậm chí từ tỉnh khác, Giám đốc Công an tỉnh giao Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an huyện Đạ Tẻh xác lập chuyên án thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triệt xóa đường dây ma túy trên.

Những ngày sau đó, nhiều tổ trinh sát được tung vào các địa bàn TP Bảo Lộc, các huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên, tiến hành rà soát, xác minh, trong đó tập trung vào Hoàng Thanh Nghị, nhất là khoảng thời gian từ đầu năm 2022 tới nay.

Đến giữa tháng 7/2022, thông tin về chiếc xe máy hiệu Exceiter của Nghị xuất hiện ở Bình Dương, do một đối tượng lạ mặt điều khiển khiến cho trinh sát lưu ý. Ngay lập tức, một tổ trinh sát lên đường đến Bình Dương xác minh người đang sử dụng chiếc xe trên là Phan Văn Long (34 tuổi, trú tại TP Dĩ An), từng là bạn đi tù với Nghị ở Vũng Tàu.

Qua trao đổi nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Long là đối tượng nghiện ma túy đá, nằm trong diện quản lý, theo dõi của công an địa phương. Gần đây Long và Nghị có gặp gỡ liên lạc nhiều lần.

Nút thắt như được mở ra, ngay lập tức các mũi trinh sát tập trung vào Hoàng Thanh Nghị và Phan Văn Long. Sau hơn 1 tháng cắt cử trinh sát đeo bám sát sao, ban chuyên án nhận định nhiều khả năng trước kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, hai đối tượng này có thể thực hiện “một chuyến hàng” vào huyện Đạ Tẻh.

Xác định đây là 2 đối tượng có kinh nghiệm, đặc biệt là Nghị, mỗi lần khi ra khỏi nhà, đối tượng này luôn cảnh giác, kiểm tra xem có ai theo dõi mình hay không. Hơn nữa khu vực nhà riêng của Nghị nằm gần ngã tư, rất trống trải, khó tiếp cận trong việc trinh sát, thu thập thông tin. Do đó, ban chuyên án đã huy động 30 cán bộ, chiến sỹ mật phục cứng từ 31/8 tại các điểm dọc trên Quốc lộ 20 và Thôn 3, xã Quảng Trị.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1/9, các lực lượng đồng loạt đột kích vào một căn nhà tại Thôn 3, xã Quảng Trị, bắt quả tang Long và Nghị đang mua bán 1 bánh heroin.

Bước đầu, tại cơ quan công an, hai đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Long khai nhận mang 1 bánh heroin đến giao cho Nghị theo đơn đặt hàng 190 triệu đồng. Nghị khai nhận đã chuyển cho Long 112 triệu, số tiền còn lại sau khi bán hết bánh heroin đó sẽ trả sau.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

LÊ TIẾN