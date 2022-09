Bảo Lộc: Tiếp tục mở 2 phiên tòa hình sự xét xử bằng hình thức trực tuyến

(LĐ online) - Chiều 30/9, Tòa án Nhân dân TP Bảo Lộc tiếp tục mở 2 phiên tòa trực tuyến xét xử đối với 2 bị cáo về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án hình sự vào chiều 30/9 tại Tòa án Nhân dân TP Bảo Lộc

Các phiên tòa trực tuyến đều có 1 điểm cầu trung tâm tại Tòa án Nhân dân TP Bảo Lộc và 1 điểm cầu tại nhà tạm giữ Công an thành phố để tiến hành quy trình xét xử, tố tụng theo quy định.

Phiên toàn trực tuyến thứ nhất, Toà án Nhân dân TP Bảo Lộc đưa ra xét xử đối với bị cáo Dương Thanh Dũng (44 tuổi, ngụ thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, vào trưa 13/7/2022, Dương Thanh Dũng đang đi bộ trên đường Trần Phú đoạn qua phường Lộc Sơn thì phát hiện chiếc xe máy của anh Vũ Bá Hiệu dựng trước vỉa hè nên Dũng đã lấy trộm. Sau khi lấy trộm xe, Dũng mang về nơi ở tại phường B’Lao cất giấu rồi thay biển số. Đến chiều cùng ngày, Dũng bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Tại phiên tòa, từ điểm cầu nhà tạm giữ Công TP Bảo Lộc, thông qua hình ảnh truyền trực tiếp đến trung tâm phiên tòa, Dương Thanh Dũng đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Dương Thanh Dũng 15 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trong chiều cùng ngày, Tòa án Nhân dân TP Bảo Lộc tiếp tục mở phiên tòa trực tuyến xét xử bị cáo Võ Văn Linh (34 tuổi, ngụ tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào chiều 12/7/2022, khi Linh đang tàng trữ chất ma túy trái phép trong phòng một nhà nghỉ trên địa bàn phường Lộc Sơn thì bị công an kiểm tra bắt quả tang cùng tang vật. Tại đây, công an đã thu giữ 0,1981 gram ma túy các loại do Võ Văn Linh tàng trữ. Võ Văn Linh đã có 2 tiền án về các tội “Đánh bạc” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa, thông qua hình ảnh trực tuyến, Võ Văn Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xét thấy đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách quản lý của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Linh 24 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Như vậy, trong 3 ngày (từ 28 – 30/9), Tòa án Nhân dân TP Bảo Lộc đã mở 3 phiên tòa trực tuyến xét xử các vụ án hình sự. Việc xét xử trực tuyến nhằm hỗ trợ thay thế xét xử trực tiếp tại tòa án, góp phần giúp nâng cao chất lượng xét xử, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành tòa án. Qua đó, giảm thiểu các chi phí, thời gian đi lại, đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ vụ án. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp nói chung và ngành tòa án nói riêng.

KHÁNH PHÚC