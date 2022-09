Bắt giữ thanh niên trộm xe ô tô chạy từ Lâm Đồng về Đồng Nai

(LĐ online) - Phát hiện chiếc xe ô tô bán tải đậu trước sân nhà biến mất, gia chủ đã trình báo lực công an hỗ trợ truy tìm chiếc xe. Sau gần 1 giờ vào cuộc xác minh, Công an huyện Đạ Huoai đã phối hợp với Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ đối tượng trộm cắp và thu hồi chiếc xe ô tô trao trả lại cho gia chủ.

Chiếc xe ô tô bán tải do Hiếu lấy trộm được Công an thu giữ

Ngày 9/9, Công an huyện Đạ Huoai cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ Nguyễn Quang Hiếu (25 tuổi, ngụ tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 8/9, Công an huyện Đạ Huoai tiếp nhận tin báo từ ông Trần Trọng Q. (ngụ tại thị trấn Mađaguôi) về việc bị mất trộm chiếc xe ô tô bán tải của gia đình để trước sân nhà. Thời điểm chiếc xe ô tô bị mất, ông Q. để quên chìa khóa trên xe.

Công an huyện Đạ Huoai nhanh chóng xác minh và huy động lực lượng cùng Công an thị trấn Mađaguôi trích xuất camera an ninh truy bắt đối tượng trộm xe ô tô. Sau khi xác định, đối tượng trộm cắp đang điều khiển xe lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng về TP Hồ Chí Minh, Công an huyện Đạ Huoai nhanh chóng phối hợp cùng công an các địa phương giáp ranh thuộc tỉnh Đồng Nai triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm chiếc xe và bắt giữ đối tượng trộm cắp.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ vào cuộc điều tra, khi đối tượng điều khiển xe ô tô bán tải vừa trộm cắp đến xã Phú Ngọc, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) thì bị Công an huyện Đạ Huoai và công an sở tại khống chế bắt giữ. Đối tượng trộm xe ô tô khai nhận là Nguyễn Quang Hiếu.

Hiện, Nguyễn Quang Hiếu đã được Công an huyện Đạ Huoai áp giải về địa phương; đồng thời, ra lệnh tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

KHÁNH PHÚC