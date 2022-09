Đạ Huoai: Giảm 52% số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Từ sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy và UBND huyện về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, từ đầu năm đến nay, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đạ Huoai giảm đáng kể.

Theo đó, 8 tháng đầu năm 2022, huyện Đạ Huoai phát hiện và xử lý 10 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 11 vụ, tương đương 52% so với cùng kỳ năm 2021. Số lâm sản do phá rừng thiệt hại là 15,6 m3 gỗ tròn các loại, giảm 15,3% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, huyện Đạ Huoai cũng đã chú trọng triển khai việc giao khoán bảo vệ rừng, giải tỏa đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép; tổ chức trồng rừng, trồng cây xanh, phòng, chống cháy rừng… Toàn huyện đã trồng hơn 10.000 cây xanh các loại; hơn 25.265 ha rừng được giao khoán cho các tập thể, hộ gia đình nhận chăm sóc, bảo vệ.

T. HỒNG