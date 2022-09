Đạ Huoai: Tuyên truyền về an toàn giao thông ở trường học

(LĐ online) - Sáng 26/9, Công an huyện Đạ Huoai, Honda Tâm Anh đã phối hợp tuyên truyền về an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh Trường THPT Đạ Huoai.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đạ Huoai, nhân viên của Honda Tâm Anh hướng dẫn về cách đội mũ bảo hiểm đúng cách; kỹ năng xử lý và điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn; tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc giao thông đường bộ; hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ; dự đoán các tình huống để phòng tránh nguy hiểm...

Thông qua hoạt động tuyên truyền, ban tổ chức mong muốn mỗi em học sinh sẽ hình thành và nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Có các kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn và mỗi em học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực cho bạn bè, gia đình và mọi người trong xã hội về tầm quan trọng của việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông. Qua đó, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng của học sinh giáo viên, chống ùn tắc giao thông.

Sau buổi tuyên truyền, ban tổ chức đã tổ chức cho học sinh ký cam kết về việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông (có xác nhận của gia đình và ban giám hiệu nhà trường). Công an huyện Đạ Huoai và Trường THPT Đạ Huoai ký cam kết về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

ĐỨC TÚ