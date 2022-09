Truy đuổi gần 40 km bắt gọn đôi nam nữ trộm cắp xe máy

(LĐ online) - Sau khi bị bắt giữ, bước đầu Hoàng và Bé khai nhận, thời gian qua, 2 đối tượng từ Bình Phước qua 2 huyện Cát Tiên và Đạ Tẻh thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp xe máy của người dân.

Hoàng và Bé tại cơ quan công an

Tối 24/9, Công an huyện Cát Tiên cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an huyện Đạ Tẻh truy đuổi gần 40 km từ huyện Đạ Tẻh vào xã Phước Cát 2 (huyện Cát Tiên) bắt khẩn cấp đôi nam nữ trộm cắp xe máy. Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Văn Hoàng (24 tuổi, ngụ tại xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và Hoàng Thị Bé (29 tuổi, ngụ tại xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Theo cơ quan công an, vào trưa cùng ngàyngười dân báo tin về việc bị kẻ gian trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, ngay sau đó Công an 2 huyện Cát Tiên và Đạ Tẻh đã phối hợp triển khai lực lượng truy bắt kẻ gian. Khi 2 đối tượng đang trên đường tẩu thoát đến địa phận xã Phước Cát 2 thì bị lực lượng công an khống chế bắt quả tang cùng tang vật, thu giữ 2 xe máy, trong đó có 1 xe máy 2 đối tượng vừa trộm cắp tại huyện Đạ Tẻh.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Hoàng và Hoàng Thị Bé, khai nhận, trong thời gian qua, 2 đối tượng cùng nhau từ Bình Phước qua 2 huyện Cát Tiên và Đạ Tẻh thực hiện 5 vụ trộm cắp 5 xe máy. Khi thực hiện vụ thứ 5 tại huyện Đạ Tẻh thì bị bắt giữ. Thủ đoạn của các đối tượng là mang theo 1 cháu nhỏ đi cùng và đóng giả vợ chồng để thực hiện các vụ trộm cắp nhằm qua mặt, đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Trong 2 đối tượng bị bắt giữ thì Lê Văn Hoàng đã có 1 tiền án về tội "Cướp tài sản" vừa mới ra tù.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG