Đạ Tẻh: Tiếp tục tuần tra, xử phạt các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

(LĐ online) - Sáng 12/9, Công an huyện Đạ Tẻh cho biết: Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân địa phương về tình trạng thanh, thiếu niên phóng nhanh, vượt ẩu, nẹt pô, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuần tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Nhiều trường hợp vi phạm là học sinh chưa đủ độ tuổi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông

Từ ngày 20/8 đến nay, Công an huyện Đạ Tẻh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát với 24 tổ tuần tra và 72 lượt cán bộ, chiến sỹ. Qua đó đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 18 trường hợp vi phạm, tạm giữ 8 xe mô tô, 10 giấy tờ các loại với số tiền đã nộp ngân sách Nhà nước là 24,6 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an huyện Đạ Tẻh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra và xử lý vi phạm trên các tuyến đường liên thôn, liên xã để góp phần giữ vững tình hình trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội tại địa bàn cơ sở. Qua công tác tuần tra, đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 28 trường hợp, tạm giữ 12 xe mô tô và 16 giấy tờ các loại. Số tiền đã nộp ngân sách Nhà nước là hơn 35 triệu đồng.

Công an huyện Đạ Tẻh cho biết: Thực hiện kế hoạch chuyên đề tuần tra, xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, sử dụng xe độ chế, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp như vi phạm phóng nhanh, vượt ẩu, không có gương chiếu hậu, không có bộ phận giảm thanh hoặc bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn môi trường về tiếng ồn. Tiến hành lập biên bản, tạm giữ nhiều phương tiện và các giấy tờ liên quan, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều học sinh chưa đủ độ tuổi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới, Công an huyện Đạ Tẻh tiếp tục xây dựng phương án truy bắt, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ vừa tuần tra công khai kết hợp với hóa trang mật phục. Bên cạnh đó, tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Trong đó, tập trung xử lý số thanh thiếu niên có biểu hiện điều khiển xe mô tô độ chế, tụ tập điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, phóng nhanh vượt ẩu, đua xe trái phép, sử dụng bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn môi trường về tiếng ồn...

THÂN THU HIỀN