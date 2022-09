Di Linh: Phát hiện 7 trường hợp dương tính với chất ma túy khi tham gia giao thông

(LĐ online) - Trong 7 trường hợp dương tính với chất ma túy khi tham tham gia giao thông đang bị cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý, có 4 người trực tiếp điều khiển xe máy và 3 người ngồi phía sau.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông làm việc với các trường hợp điều khiển xe máy dương tính với chất ma túy

Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Di Linh hoàn tất các hồ sơ, thủ tục xử lý nghiêm 7 thanh niên dương tính với chất ma túy khi đang tham gia giao thông. Đây là đợt kiểm tra nằm trong kế hoạch thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông kéo dài từ ngày 20/6 đến 20/9/2022.

Trước đó, vào đêm 12/9, Chốt Cảnh sát Giao thông Di Linh (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với người tham gia giao thông “Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy” trên địa bàn xã Gia Hiệp (huyện Di Linh). Sau nhiều giờ ra quân, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra chất ma túy đối với 43 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông và 22 người đi cùng. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 7 trường hợp dương tính với chất ma túy. Trong đó, có 4 người trực tiếp điều khiển xe máy, gồm: Lê Đức Trung, Vũ Việt Tiến, Trần Trịnh Quang Nguyên (cùng ngụ tại xã Gia Hiệp) và Vũ Văn Việt (ngụ tại xã Đinh Lạc). Qua kiểm tra của cơ quan công an, cả 4 trường hợp nói trên đều không có giấy phép lái xe. Cùng với đó, 3 người dương tính với chất ma túy còn lại đi cùng xe với những trường hợp nói trên.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy”; đồng thời, lập biên bản tạm giữ 4 xe máy. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng cũng đã bàn giao 7 trường hợp dương tính với chất ma túy khi tham gia giao thông cho Công an huyện Di Linh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG