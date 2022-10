Bắt giữ 2 đối tượng trộm xe gắn máy từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ

(LĐ online) - Hai thanh niên đang điều khiển xe máy vừa trộm cắp được từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ thì bị cơ quan công an 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai phối hợp bắt giữ cùng tang vật.

Hai đối tượng Phong và Tiến bị bắt giữ sau khi trộm xe máy từ Đà Lạt chạy về TP Hồ Chí Minh

Thông tin từ cơ quan chức năng, 2 đối tượng vừa bị bắt giữ, gồm: Phùng Đức Phong (36 tuổi) và Nguyễn Đức Tiến (27 tuổi), cùng ngụ tại TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, vào sáng 10/10, sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm 2 xe máy tại Phường 8 (TP Đà Lạt),Công an TP Đà Lạt đã liên hệ với Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) chốt chặn trên Quốc lộ 20 để bắt giữ các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Phong và Tiến đã ra khỏi địa phận tỉnh Lâm Đồng, nên các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Đà Lạt và Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng liên hệ với Công an tỉnh Đồng Nai để được hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin từ Công an Lâm Đồng, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng chốt chặn tại Ngã ba Dầu Giây và đến trưa 10/10, khi Phong và Tiến điều khiển xe máy vừa trộm cắp tới đây thì bị Công an tỉnh Đồng Nai đón lõng bắt giữ.

Sau khi khống chế, bắt giữ Phong và Tiến, Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ 2 xe máy là tang vật do 2 đối tượng vừa trộm cắp tại TP Đà Lạt. Hai chiếc xe máy công an thu giữ hiệu winerx đều cùng màu đỏ đã được các đối tượng thay đổi biển số giả.

Hiện, Phùng Đức Phong và Nguyễn Đức Tiến đã được Công an tỉnh Đồng Nai bàn giao cho Công an TP Đà Lạt di lý về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG