Đình chỉ lưu hành, thu hồi 2 loại mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

(LĐ online) - Ngày 13/10, Sở Y tế Lâm Đồng chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm –Mỹ phẩm tỉnh; Phòng Y tế các huyện, thành phố và các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Thực hiện theo chỉ đạo của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Lâm Đồng thông báo: Đình chỉ lưu hành, thu hồi lô sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng Careleeser - lọ 10g (số lô: 02062202; ngày sản xuất: 02/06/2022; HSD: 02/6/2025; trên nhãn ghi thông tin: “Số CB: 002359/17/CBMP-HCM; Công ty TNHH SX và TM Nguyễn Quách, 25 đường 4C, Khu phố 4, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh; SX tại: 111/10 Lê Đình Cẩn, Khu phố 6, phường Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh”). Lý do thu hồi: Sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng và khối lượng trung bình.

Đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm Sơn móng tay Darling Tone đỏ cam 16ml (Số lô: 0302; NSX: 23/02/22; HSD: 24/02/25; trên nhãn ghi thông tin: “Sản xuất và chịu trách nhiệm: Công ty TNHH MTV SX TM DV Cẩm Tú Darling, địa chỉ: 312/20 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp. HCM; Phân phối: Công ty TNHH SX TM PT Hân Thịnh, địa chỉ: 403/28/33 Đường Tân Chánh Hiệp 10, P. TCH, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh”). Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm sản phẩm chứa chất màu Pigment orange 5 không được phép sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh không được buôn bán, sử dụng 2 sản phẩm nêu trên; thu hồi, trả về nhà phân phối, gửi báo cáo thu hồi về Sở Y tế Lâm Đồng.

Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm -Mỹ phẩm tỉnh tăng cường công tác lấy mẫu kiểm nghiệm và giám sát chất lượng mỹ phẩm trên địa bàn, đặc biệt rà soát 2 sản phẩm nêu trên.

Thanh tra Sở Y tế và Phòng Y tế các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở bán lẻ thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

AN NHIÊN