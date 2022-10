Trong 9 tháng đầu năm, qua đấu tranh, Công an tỉnh phát hiện 634 vụ phạm tội về trật tự xã hội, so với cùng kỳ tăng 42 vụ (634/592 vụ). Phát hiện và xử phạt 256 trường hợp vi phạm pháp luật về kinh tế, với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng; tiếp nhận, khởi tố 34 vụ, 42 bị can, ít hơn 20 vụ (34/54) so với cùng kỳ. Phát hiện 455 trường hợp vi phạm pháp luật trên lĩnh vực môi trường, xử phạt vi phạm hành chính 307 trường hợp, với số tiền 1,7 tỷ đồng; khởi tố 26 vụ, tăng 5 vụ (26/21 vụ) so với cùng kỳ.

Ngoài ra, còn phát hiện, bắt giữ 293 vụ, 506 đối tượng phạm tội về ma túy; so với cùng kỳ giảm 51 vụ (293/344 vụ) và đã khởi tố 235 vụ, 354 bị can, đang củng cố hồ sơ để xử lý 34 vụ, 110 bị can.

NGUYỄN NGHĨA