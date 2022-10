Bảo Lộc: Triệt phá đường dây môi giới mại dâm

(LĐ online) - Chiều 8/10, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi "Môi giới mại dâm". Các đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm: Bùi Hữu Hoàng (tên thường gọi là Nị, 32 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát), Nguyễn Thanh Trúc (25 tuổi, ngụ tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) và Tạ Ngọc Diễn Hằng (25 tuổi, ngụ tại Phường 12, TP Đà Lạt).

Các đôi nam, nữ mua dâm trong khách sạn bị bắt quả tang

Trước đó, theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc, sau thời gian, theo dõi, mật phục, vào tối 6/10, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố phối hợp cùng Công an Phường 2 tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt (Phường 2) và phát hiện tại 3 phòng trong khách sạn này có 3 cặp nam - nữ có hành vi "Mua bán dâm". Căn cứ kết quả lời khai của các cặp nam - nữ, Công an TP Bảo Lộc tiến hành kiểm tra khẩn cấp căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh (Phường 2). Tại đây, Công an phát hiện 3 đối tượng (1 nam, 2 nữ), gồm: Bùi Hữu Hoàng, Nguyễn Thanh Trúc và Tạ Ngọc Diễm Hằng. Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận, cùng nhau thực hiện hành vi "Môi giới mai dâm" để lấy phần trăm từ người bán dâm.

Các đối tượng Hoàng, Hằng, Trúc đang bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ hành vi “Môi giới mại dâm”

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng công nghệ cao để mua giới mại dâm. Cụ thể, Bùi Hữu Hoàng lập nhóm zalo, sau đó tìm gái bán dâm vào nhóm rồi phân công Trúc và Hằng điều hành thu phần trăm. Khi khách có nhu cầu, Trúc và Hằng sẽ điều gái bán dâm đến phục vụ, với giá 3 triệu đồng/lượt. Riêng khách đi qua đêm là 6 triệu đồng, nhóm môi giới hưởng 1 triệu đồng. Số tiền phần trăm các đối tượng trong đường dây mua giới mại dâm hưởng là 500 ngàn đồng/lượt. Trong đó, Hoàng hưởng 50%, Hằng và Trúc hưởng 50%.

Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG