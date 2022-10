Truy đuổi hơn 150 km bắt phạm nhân trốn khỏi Trại giam Đại Bình

(LĐ online) - Chiều 18/10, Thượng tá Bùi Ngọc Dũng – Giám thị Trại giam Đại Bình thông tin với phóng viên Báo Lâm Đồng, các lực lượng của Trại giam Đại Bình cùng Trại giam A2 (thuộc Cục C10 đóng tại tỉnh Khánh Hòa) và Công an huyện Đức Trọng phối hợp bắt gọn đối tượng Đặng Bảo Duy sau hơn 2 ngày trốn khỏi trại giam.

Lực lượng công an khống chế bắt giữ Đặng Bảo Duy tại Trạm thu phí Định An (huyện Đức Trọng)

Theo Thượng tá Bùi Ngọc Dũng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng của Trại giam Đại Bình và Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, sau khi bỏ trốn, Đặng Bảo Duy đã rời khỏi Lâm Đồng. Ngày 18/10, sau khi nắm rõ Duy đang có mặt tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Cục C10 (Bộ Công an) đã chỉ đạo Trại giam Đại Bình phối hợp cùng Trại giam A2 (tỉnh Khánh Hòa) phối hợp công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào cuộc truy bắt đối tượng.

Ngay lập tức, Trại giam Đại Bình đã chỉ đạo tổ công tác có mặt tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) phối hợp cùng Trại giam A2 (thuộc Cục C10 Bộ Công an) triển khai các biện pháp truy bắt đối tượng Duy.

Sau khi nắm được hành tung của đối tượng sẽ di chuyển bằng xe máy từ TP Nha Trang về lại tỉnh Lâm Đồng, các lực lượng đã bám theo để tìm cơ hội khống chế bắt giữ đối tượng Duy. Đồng thời, Trại giam Đại Bình đã cử một tổ trinh sát có mặt tại Trạm thu phí Định An (chân đèo Prenn) phối hợp cùng Công an huyện Đức Trọng chốt chặn để bắt giữ đối tượng.

Lúc 17 giờ 15 phút chiều nay, khi Đặng Bảo Duy điều khiển xe máy theo hướng từ tỉnh Khanh Hòa về Lâm Đồng qua Trạm thu phí Định An thì bị lực lượng Trại giam Đại Bình cùng Công an huyện Đức Trọng cải trang đón lỏng, khống chế bắt giữ.

Như đã thông tin, Đặng Bảo Duy đang chấp hành án phạt 7 năm tù giam tại Trại giam Đại Bình thuộc Cục C10 Bộ Công an (đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) theo Quyết định thi hành án số 19/2019/HSST ngày 7/1/2020 của Tòa án Nhân dân TP Đà Lạt. Sáng 16/10/2022, Đặng Bảo Duy được Trại giam Đại Bình đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng khám bệnh thì đối tượng lợi dụng bỏ trốn. Sau đó, Trại giam Đại Bình đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Đặng Bảo Duy.

HẢI ĐƯỜNG