Bảo Lâm: Bắt giữ thanh niên có biểu hiện ngáo đá lấy trộm xe ben

(LĐ online) - Chiều 19/12, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bàn giao đối tượng Lưu Văn Hiển (20 tuổi, ngụ tại thị trấn Ninh Cường, huyện Ninh Trực, tỉnh Nam Định) cho Công an TP Bảo Lộc điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” theo quy định của pháp luật.

Thời điểm lực lượng công an chặn đầu xe ben và Hiển cố thủ trong xe

Trước đó, vào trưa cùng ngày, Công an xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc) tiếp nhận tin báo của ông Mai Chí Th. (33 tuổi, ngụ tại phường Lộc Tiến) về việc bị kẻ gian lấy trộm mất 1 xe ben nhãn hiệu Thaco Auman loại 15 tấn biển số 86C-11582 đang đậu trước phòng giao dịch Ngân hàng Agribank xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc. Sau khi xác minh, cơ quan công an xác định, chiếc xe ben nói trên của ông Th. đang có mặt tại xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm). Ngay sau đó, Công an xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc) đã thông báo nhờ sự giúp đỡ của Công an huyện Bảo Lâm truy tìm chiếc xe.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo Công an xã Lộc Nam xác minh những thông tin liên quan đến vụ việc. Qua xác minh, Công an xã Lộc Nam phát hiện chiếc xe ben cùng người điều khiển là 1 nam thanh niên đang có mặt tại Thôn 4 (xã Lộc Nam). Sau khi lực lượng công an có mặt tiếp cận, yêu cầu xuống xe thì nam thanh đạp ga điều khiển xe với tốc độ cao trên Quốc lộ 20 theo hướng ra TP Bảo Lộc. Lập tức Công an xã Lộc Nam đã thông báo tới Công an xã Lộc Thành cùng phối hợp chặn đầu chiếc xe ben do nam thanh niên điều khiển. Ngay sau đó, Công an xã Lộc Thành đã sử dụng 1 xe tải cùng nhiều vật cản chặn trên Quốc lộ 55 đoạn đoạn địa bàn xã để đón lỏng chiếc xe ben. Khi lưu thông đến địa phận xã Lộc Thành, phát hiện mình bị bao vây, nam thanh niên đã dừng xe khóa trái cửa cố thủ bên trong cabin.

Sau thời gian thuyết phục, nam thanh niên đã mở cửa ra ngoài trong tình trạng với những biểu hiện nghi bị ngáo đá (phê ma túy). Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai nhân tên Lưu Văn Hiển. Bước đầu, Hiển khai với cơ quan công an có sử dụng chất ma túy vào tối 18/12.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

HẢI ĐƯỜNG