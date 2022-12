Bảo Lâm: Tạm giữ đối tượng chống người thi hành công vụ

(LĐ online) - Chiều 7/12, Công an huyện Bảo Lâm thông tin, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối với Lê Doãn Hùng (38 tuổi, ngụ tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ” theo quy định của pháp luật.

Xe ô tô do Hùng điều khiển vi phạm nồng độ cồn và tự Hùng đốt giấy tờ làm cháy ghế được Công an huyện Bảo Lâm giải cứu kịp thời

Trước đó, tối ngày 5/12, thực hiện Kế hoạch cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông chào mừng Festival Hoa Đà Lạt, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023, tổ tuần tra Công an huyện Bảo Lâm tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn được phân công. Đến khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra đối với xe ô tô mang biển số 60A-146.28 do Lê Doãn Hùng điều khiển lưu thông theo hướng Thị trấn Lộc Thắng về xã B’Lá. Qua kiểm tra, đo được nồng độ cồn của Hùng là 0,443mg/l. Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hùng. Khi lực lượng tuần tra đang làm việc, niêm phong xe theo quy định thì bất ngờ Hùng vào xe chốt cửa và đốt giấy tờ trong xe gây cháy một phần ghế xe. Phát hiện sự việc, tổ công tác đã kịp thời sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, đưa Hùng ra khỏi xe đảm bảo an toàn.

Tiếp đó, lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Bảo Lâm đã có mặt phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện khám nghiệm hiện trường và ra quyết định tạm giữ đối với Hùng để phục vụ điều tra, làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo Công an huyện Bảo Lâm, hành vi điều khiển xe tô tô khi có nồng độ cồn trong máu là nguy hiểm, vi phạm Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: Với hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở thì bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng và bị tước GPLX từ 22 đến 24 tháng.

Đối với hành vi chống người thi hành công vụ, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi, hậu quả xảy ra mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

HẢI ĐƯỜNG