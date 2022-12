Để khách tổ chức sử dụng ma túy, chủ quán karaoke bị phạt 70 triệu đồng

(LĐ online) - Với các hành vi vi phạm như: để xảy ra tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực mình quản lý, không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy, ông Quân - chủ quán karaoke King (đóng tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) bị xử phạt số tiền 70 triệu đồng.

Khách tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke King bị công an bắt quả tang

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy đối với ông Trương Nguyễn Anh Quân, chủ quán karaoke King (đóng tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc). Theo Quyết định này, ông Quân đã vi phạm với các hành vi như: Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện khi chưa được cấp hoặc bị thu hồi, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận có đủ điều kiện về an ninh, trật tự; để xảy ra hoạt động tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực do mình quản lý và không chấp hành quy định đình chỉ hoạt động của cơ quan chức năng có thẩm quyền về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Với các hành vi vi phạm nêu trên, UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt ông Trương Nguyễn Anh Quân số tiền 70 triệu đồng.

Trước đó, như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin: Vào đêm 15/11, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc phối hợp cùng Công an phường Lộc Tiến đã bất ngờ đột kích kiểm tra quán karaoke King, phát hiện 5 người (4 nam và 1 nữ) trong một phòng hát có biểu hiện sử dụng ma túy. Qua test nhanh, tất cả 5 người có mặt đều dương tính với chất ma túy.

Liên quan đến vụ việc này, Công an TP Bảo Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Mạnh Dũng (27 tuổi, ngụ tại Thôn 7, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

HẢI ĐƯỜNG