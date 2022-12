Bảo Lâm: Xử lý gần 250 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(LĐ online) - Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn Festival Hoa Đà Lạt năm 2022, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an huyện Bảo Lâm đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Bảo Lâm kiểm tra nồng độ còn người điều khiển phương tiện trên Tỉnh lộ 725

Đối với lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, Công an huyện Bảo Lâm đã bố trí 55 tổ công tác, với hơn 350 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm.

Từ 15/11 đến 29/12, Công an huyện đã lập biên bản đối với 249 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Qua đó, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 548 triệu đồng; tạm giữ 10 xe ô tô và 68 xe máy, xe mô tô vi phạm.

Trong các lỗi vi phạm bị xử lý, có 153 trường hợp vi phạm về tốc độ (98 xe máy và 55 xe ô tô); 43 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (10 xe ô tô và 33 xe máy). Cùng đó là các lỗi vi phạm như không có giấy phép lái xe, điều khiển xe chưa đủ tuổi quy định, chở đất rơi vãi ra đường, giao xe sai quy định và dừng đỗ sai quy định.

Đặc biệt, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an huyện Bảo Lâm khởi tố, bắt tạm giam 1 đối tượng vi phạm trật tự, an toàn giao thông có hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngoài ra, trong thời gian qua, Công an huyện Bảo Lâm cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ đến đông đảo người dân, đặc biệt là học sinh tại các trường học trên địa bàn; xây dựng 1 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng; tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho 78 lái xe đầu kéo chở alumin.

KHÁNH PHÚC