Công an triệu tập 4 trường hợp rao bán giấy mời Lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt

(LĐ online) - Chiều tối 17/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập 4 trường hợp rao bán giấy mời Festival hoa Đà Lạt trên mạng xã hội để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an Lâm Đồng triệu tập nhiều trường hợp lên làm việc, xử lý hành vi bán giấy mời Lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt trái quy định

Theo Công an Lâm Đồng, trước thềm Lễ Khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 diễn ra vào tối ngày 18/12, cơ quan chức năng phát hiện tình trạng rao bán Giấy mời tham dự Lễ Khai mạc Festival với nhiều mức giá tiền khác nhau trong các diễn đàn, hội, nhóm trên không gian mạng. Theo Ban tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 cho biết chỉ phát hành Giấy mời chứ không bán vé, do đó mọi hành vi mua bán Giấy mời, rao bán Giấy mời với các giá tiền khác nhau là hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật; tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Do đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền công khai, cảnh báo mọi hành vi mua bán giấy mời sẽ bị xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, sau đó Công an Lâm Đồng phát hiện hàng loạt trường hợp vẫn công khai rao bán các loại Giấy mời tham dự Lễ Khai mạc Festival kèm theo giá tiền cụ thể. Đáng chú ý, nhiều trường hợp còn đăng tải giá bán công khai, thậm chí sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi (dùng tài khoản ảo, sử dụng hình thức ngụy trạng thông qua việc mua - bán các giấy tờ, hiện vật khác để được “tặng kèm” giấy mời…) nhằm che giấu, “qua mặt” cơ quan Công an.

Hành vi rao bán giấy mời Lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt sẽ bị Cơ quan Công an xử lý nghiêm theo quy định

Qua quá trình triệu tập, làm việc, tất cả các trường hợp này trình bày đều nhận thức rất rõ việc rao bán Giấy mời là vi phạm pháp luật; tuy nhiên, vì lợi nhuận kinh tế nên tìm mọi cách liên hệ, xin Giấy mời miễn phí, sau đó sẽ bán với giá cao. Hiện nay, Công an Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ các trường hợp vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; đồng thời tiếp tục rà soát, triệu tập các trường hợp tương tự để xử lý.

Để tạo điều kiện cho tất cả mọi người cùng được xem Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt năm 2022, chương trình Lễ khai mạc sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 và Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, đồng thời tất cả các buổi diễn tập chuẩn bị cho buổi Lễ khai mạc đều được mở cửa tự do để mọi người cùng xem. Vì vậy mỗi cá nhân cần chú ý chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, không tham gia mua, bán giấy mời dưới mọi hình thức, không để các đối tượng lợi dụng bán giấy mời giả nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không tiếp tay cho đối tượng xấu, gây mất an ninh trật tự.

C.THÀNH