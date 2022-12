Công tác tại ấp đặc biệt khó khăn sẽ được phụ cấp ưu đãi

Trường hợp công tác tại các ấp thuộc danh sách ấp đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thì thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách phụ cấp theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Chu Thế Ninh (Cà Mau) đang công tác tại xã an toàn khu, được công nhận theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Phần 2 Mục b Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 về chính sách hỗ trợ xã an toàn khu, vùng an toàn khu, thì tiếp tục thực hiện chính sách Chương trình 135 cho tất cả các xã an toàn khu. Ông Ninh hỏi, vậy ông có được hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi theo chính sách Chương trình 135 không?

Về vấn đề này, Ủy ban Dân tộc trả lời như sau:

Chương trình 135 gồm 3 nội dung: (1) Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; (2) hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; (3) nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; không có chính sách thu hút và phụ cấp ưu đãi và Chương trình 135 đã kết thúc từ năm 2020.

Chính sách phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi được quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, phạm vi áp dụng được quy định tại Khoản 2 Điều 1 gồm:

"a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

b) Các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ".

Như vậy, các xã an toàn khu không thuộc phạm vi áp dụng của Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Do vậy, ông Chu Thế Ninh đang công tác tại xã được công nhận là xã an toàn khu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp ông Ninh công tác tại các ấp Vàm Đầm, Hiệp Dư của xã Nguyễn Huân (thuộc danh sách ấp đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) thì thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách phụ cấp theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

(Theo Chinhphu.vn)