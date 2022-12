Đạ Tẻh: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên

Bằng các phương pháp đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) phù hợp với đặc điểm tâm lý của từng đối tượng thanh, thiếu niên, thời gian qua, Huyện Đoàn Đạ Tẻh đã góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh, thiếu niên trên địa bàn.

Các em học sinh trả lời câu hỏi trong buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại Chương trình Học kỳ quân đội

Nhằm triển khai Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường vào tháng 9/2022, lực lượng Công an huyện Đạ Tẻh đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho 4.616 giáo viên, công nhân viên và học sinh nhân dịp bước vào năm học mới. Với nội dung tuyên truyền phong phú và không khí thoải mái, thông qua buổi tuyên truyền đã giúp cho các em học sinh hiểu biết thêm về những kiến thức, kỹ năng và nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông; từ đó góp phần tạo môi trường văn hóa tham gia giao thông an toàn, văn minh.

Tại các trường học, Công an huyện Đạ Tẻh đã thông tin nhanh về tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn huyện thời gian qua; tình hình vi phạm Luật Giao thông đường bộ ở lứa tuổi học đường khi tham gia giao thông, trong đó nhấn mạnh những nguyên nhân thường dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; hướng dẫn các thầy cô giáo, học sinh về hệ thống biển báo hiệu đường bộ hiện hành; ý nghĩa và việc chấp hành quy định biển báo đường bộ thường xuyên gặp khi tham gia giao thông...

Em Phùng Thế Khang - học sinh lớp 10C1 (Trường THPT Lê Quý Đôn) chia sẻ: “Em đã nhiều lần tham gia các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu các quy định về an toàn giao thông và lần nào cũng thấy rất háo hức. Qua nhiều hình thức tuyên truyền, em không chỉ có thêm kiến thức, mà còn học được nhiều kỹ năng tham gia giao thông an toàn, biết cách xử lý các tình huống thường gặp trên đường di chuyển từ nhà đến trường và từ trường về nhà... Em sẽ chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông như các nội dung trong biên bản cam kết”.

Hay vừa qua, Huyện Đoàn cũng đã tổ chức phiên tòa giả định với đầy đủ các thành phần của hội đồng xét xử cùng tham gia xét hỏi và bảo vệ, phiên tòa giả định được tổ chức dưới dạng sân khấu hóa dựa trên tình tiết vụ việc có thật về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ.

Chị Lê Thị Thu Huyền - Bí thư Huyện Đoàn Đạ Tẻh thông tin, phiên tòa giả định nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục thanh niên thấy được hậu quả nguy hiểm của việc không chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ; đồng thời, thông qua hoạt động xét xử tại phiên tòa giả định giúp thanh niên hiểu rõ hơn những quy định của Luật Giao thông đường bộ. Từ hoạt động này nhằm đẩy mạnh công tác TTPBGDPLvà tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) củng cố kiến thức, tiếp cận thực tiễn và chấp hành tốt pháp luật.

Năm 2022, Huyện Đoàn Đạ Tẻh đã phối hợp với Công an huyện triển khai các nội dung liên tịch từ huyện đến cơ sở, trong đó tập trung tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, nắm vững các chế độ, thể lệ, nội quy, quy tắc về bảo vệ an ninh trật tự (ANTT); quyền và nghĩa vụ của công dân trên lĩnh vực xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ để cán bộ đoàn, ĐVTN và Nhân dân thấy rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc tham gia giữ gìn ANTT với 51 buổi, có 4.565 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, trang Facebook “Tuổi trẻ Đạ Tẻh” đã thu hút sự theo dõi của 4.903 người, xây dựng 48 tin, bài đăng tuyên truyền.Trong năm, 100% liên đội trường tổ chức cho học sinh, đoàn viên, thanh, thiếu nhi đăng ký cam kết không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

Trong Hội thi "Thanh niên với an toàn giao thông và phòng, chống ma tuý" huyện Đạ Tẻh năm 2022 với sự tham gia của 4 đội thi đến từ 4 cụm thi đua trên địa bàn huyện. Các đội thi đã tham gia 2 phần thi gồm phần thi kiến thức và thi tiểu phẩm với các nội dung xoay quanh về kiến thức phòng, chống ma tuý theo Luật Phòng, chống ma tuý, Luật Giao thông đường bộ và các Nghị định, quy định khác; tổ chức 1 chương trình phiên tòa giả định với nội dung bản án về vi phạm an tàn giao thông tại Trường THPT Đạ Tẻh và phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy cho 92 ĐVTN.

Năm 2022, Đoàn các xã, thị trấn đã tiếp tục nhận giáo dục và cảm hoá 38 thanh, thiếu niên chậm tiến, qua theo dõi giúp đỡ nhiều thanh niên đã có biểu hiện tiến bộ và hiện đã đề nghị công an đưa 21 đối tượng ra khỏi diện quản lý giáo dục năm 2022.

Theo Bí thư Huyện Đoàn Đạ Tẻh Lê Thị Thu Huyền, nhằm hình thành ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, trong thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng huyện tổ chức tốt các hoạt động TTPBGDPL về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, bình đẳng giới, xâm hại tình dục đến toàn thể ĐVTN. Ngoài ra, Huyện Đoàn sẽ xây dựng đội ngũ báo cáo viên năng động, nhiệt tình, tâm huyết, nắm vững kiến thức pháp luật, có khả năng tuyên truyền, vận động để tiếp tục đa dạng các hình thức TTPBGDPL và phù hợp với từng đối tượng.

THÂN THU HIỀN