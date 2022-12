Lâm Hà: Khởi tố nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

(LĐ online) - Sáng 26/12, Công an huyện Lâm Hà thông tin, từ 21/11 đến 15/12 Công an huyện liên tục phát hiện, bắt quả tang các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời, khởi tố 4 vụ án, 9 bị can để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đối tượng Lê Mạnh Cường bị công an bắt quả tang trồng và tàng trữ cần sa. Ảnh: Công an Lâm Hà

Theo Công an huyện Lâm Hà, vào ngày 2/12, Công an thị trấn Nam Ban tiến hành kiểm tra hành chính đối với nhà nghỉ M.V thuộc tổ dân phố Đông Anh 1, thị trấn Nam Ban phát hiện tại 2 phòng nghỉ có 5 thanh niên có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma tuý.

Lực lượng công an phát hiện trong phòng có 1 ống thủy tinh, 1 ly thủy tinh trên miệng có dán băng keo màu đen, 2 quẹt khò, nhiều đoạn ống hút nhựa và túi nylon. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số dụng cụ trên được dùng để sử dụng trái phép chất ma túy cùng nhau từ ngày 30/11 đến ngày 1/12. Qua test nhanh, cả 5 đối tượng dương tính với ma túy loại Methamphetamine.

Tới ngày 14/12, Công an huyện Lâm Hà đã tiến hành khởi tố 5 đối tượng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Riêng đối với đối tượng Nguyễn Văn Bằng khởi tố thêm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Liên quan tới tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, vào ngày 5/12, tại khu vực trước cổng UBND xã Tân Hà, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - môi trường phối hợp Công an xã Tân Hà tuần tra phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Kiên (23 tuổi, ngụ xã Tân Hà) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 14/12, Công an huyện Lâm Hà khởi tố bị can Nguyễn Văn Kiên về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào ngày 21/11, qua tuần tra tuyến đường đi xã Nam Hà, thị trấn Nam Ban, lực lượng công an huyện phát hiện đối tượng Trần Bá Minh (29 tuổi, ngụ tổ dân phố Từ Liêm 2, thị trấn Nam Ban) đang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Qua làm việc, Minh khai nhận số cần sa cất dấu trong cốp xe mua từ một người tên Nguyễn Đình Hưng nhằm mục đích sử dụng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hưng, công an phát hiện thêm nhiều bịch nilon chứa cần sa.

Hưng khai nhận số hạt, lá cây trên là cần sa do Đinh Văn Trung (29 tuổi, ngụ xã Đông Thanh) đưa cho Hưng nhằm mục đích bán kiếm lời. Qua làm việc, Đinh Văn Trung khai trong quá trình đi làm thuê cùng Hưng, Hưng đã đưa 10 hạt cần sa cho Trung trồng, sau khi cây lớn thì cả hai nhổ lên, cắt đem đi phơi khô rồi chặt nhỏ cho vào túi nilon để dễ cất giấu và bán kiếm lời. Công an huyện Lâm Hà đã tạm giữ hình sự; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Hưng và Đinh Văn Trung để điều tra tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong ngày 30/11, Công an xã Mê Linh đã kiểm tra tại nhà Lê Mạnh Cường (29 tuổi) tại xã Mê Linh và phát hiện tại khu vực chuồng heo có treo nhiều mẫu thân, lá, cành, rễ cây thực vật tươi nghi là cần sa và 1 thùng xốp màu trắng bên trong có chứa nhiều thân, lá, ngọn, búp cây thực vật khô nghi là cần sa; 9 cây thực vật khô nghi là cần sa. Ngoài ra, còn phát hiện thêm 23 cây thực vật đang trồng trên đất nghi là cây cần sa có kích thước trung bình từ 0,2m – 2,7m. Tang vật thu giữ: 7,78 kg cần sa.

Qua xác minh, đối tượng khai nhận số cần sa trên là do Cường tự trồng, sau đó thu hoạch và cất giữ, sử dụng nhằm mục đích chăn nuôi. Tới ngày 8/12, kết thúc xác minh tin báo, Công an huyện Lâm Hà đã khởi tố 1 vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Cường để điều tra tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

CHÍNH THÀNH