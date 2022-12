Phát hiện 2 đối tượng đang tiêu thụ hơn 500 kg hàng hóa, thực phẩm giả

(LĐ online) - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ Vũ Văn Đường (34 tuổi) và Chu Văn Hải (22 tuổi), đều trú tại Diễn Châu, Nghệ An để điều tra, làm rõ hành vi mua bán các loại hàng hóa, thực phẩm có dấu hiệu làm giả các thương hiệu nổi tiếng.

Lực lượng công an kiểm tra số hàng hóa, thực phẩm giả do Vũ Văn Đường và Chu Văn Hải mua bán

Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 27/12, tại thôn Suối Thông, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra xe ô tô tải do Vũ Văn Đường và Chu Văn Hải điều khiển, khi các đối tượng đang chuẩn bị giao hàng cho một tiệm tạp hóa ven đường. Qua đó, cơ quan công an phát hiện hơn 500 kg hàng hóa, thực phẩm có dấu hiệu làm giả các thương hiệu nổi tiếng như: Bột giặt OMO, hạt nêm Knorr, bột ngọt Ajnomoto…

Tại cơ quan điều tra, Đường và Hải khai nhận đã mua các loại hàng giả trên tại tỉnh Đồng Nai, sau đó vận chuyển vào tỉnh Lâm Đồng để tiêu thụ. Lực lượng công an đã tạm giữ xe ô tô tải và toàn bộ hàng hoá không rõ nguồn gốc trên để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

ĐAM TRỌNG