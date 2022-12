Phát hiện 14 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trong tháng 12

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 12/2022, lực lượng kiểm lâm các cấp phát hiện 14 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Trong đó có 9/14 vụ đã xác định đối tượng vi phạm, chiếm 64,3% và 5/14 vụ chưa xác định đối tượng vi phạm, chiếm 35,7%. Diện tích thiệt hại do phá rừng 0,49 ha với khối lượng lâm sản thiệt hại 34,9 m3.

So sánh với cùng kỳ năm 2021, số vụ vi phạm giảm 16 vụ (tương ứng giảm 53%). Diện tích thiệt hại do phá rừng giảm 2,15 ha (tương ứng giảm 81%), lâm sản thiệt hại giảm 106 m3 (tương ứng giảm 75%). Lũy kế, tổng số vụ vi phạm trong năm 2022 là 266 vụ với diện tích thiệt hại do phá rừng là 26,8 ha, lâm sản thiệt hại là 1.361 m3.

C.PHONG